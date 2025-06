Em meio a uma campanha irregular no Campeonato Brasileiro de 2023, o Corinthians protagonizou, na noite de 18 de setembro, um dos jogos mais malucos daquela temporada. Diante de mais de 35 mil torcedores na Neo Química Arena, o Timão recebeu o Grêmio, em duelo adiado da 15ª rodada, e o que se viu foi um verdadeiro espetáculo ofensivo, com direito a oito gols, reviravoltas e emoção até o apito final. O Lance! relembra Corinthians 4 x 4 Grêmio no Brasileirão 2023.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Quando o árbitro Wilton Pereira Sampaio encerrou a partida, o placar apontava 4 a 4, resultado que ficou marcado como um dos grandes momentos daquela edição do Brasileirão. Do lado alvinegro, marcaram Fábio Santos, Lucas Veríssimo, Yuri Alberto e Giuliano. Pelo lado gremista, os gols foram anotados por Nathan, Cristaldo, Everton Galdino e o craque uruguaio Luis Suárez.

O empate, embora tenha garantido apenas um ponto ao Corinthians — que terminou a rodada em 14º lugar — ficou na memória do torcedor por tudo o que aconteceu ao longo dos 90 minutos.

continua após a publicidade

Relembre Corinthians 4 x 4 Grêmio no Brasileirão 2023

Primeiro tempo: Grêmio abre vantagem, mas Corinthians vira antes do intervalo

Mesmo desfalcado de peças importantes, como Gil, Bruno Méndez e Paulinho, o Corinthians, comandado por Vanderlei Luxemburgo, iniciou o jogo tentando impor o ritmo diante de um Grêmio que também não escondia sua vocação ofensiva, característica do técnico Renato Gaúcho.

Nos primeiros movimentos, Matías Rojas chegou a assustar com um chute de fora da área, mas quem abriu o marcador foi o Grêmio. Aos 25 minutos, Nathan fez boa tabela com Cristaldo e finalizou com precisão no canto direito de Cássio, colocando os visitantes na frente.

continua após a publicidade

Seis minutos depois, a situação ficou ainda mais delicada para o Timão. Reinaldo cruzou com liberdade pela esquerda, e Cristaldo apareceu livre para ampliar de cabeça: 2 a 0 para o Tricolor Gaúcho.

A partir daí, o Corinthians despertou. Pressionando a saída de bola do Grêmio e buscando as jogadas ofensivas, o time alvinegro encontrou seu primeiro gol aos 44 minutos, após pênalti cometido por Villasanti em Renato Augusto. Na cobrança, Fábio Santos diminuiu com um chute forte.

O gol reacendeu o ânimo da equipe e da torcida. Nos acréscimos da primeira etapa, Matías Rojas cobrou escanteio com perfeição para a cabeça de Lucas Veríssimo, que empatou o jogo. Mas o melhor ainda estava por vir: pouco antes do intervalo, Maycon cruzou na medida para Yuri Alberto virar a partida de cabeça, levando o estádio ao delírio. Em menos de cinco minutos, o Corinthians transformava um 0 a 2 em um 3 a 2 eletrizante.

Segundo tempo: Grêmio reage, mas Giuliano garante o empate

O segundo tempo manteve o ritmo insano do primeiro. Logo aos seis minutos, Everton Galdino soltou uma bomba de fora da área para empatar novamente a partida: 3 a 3.

O Grêmio cresceu no jogo e, aos 12 minutos, o craque uruguaio Luis Suárez, que vivia uma grande temporada no futebol brasileiro, fez uma linda jogada de tabela com Villasanti, invadiu a área e, com uma finalização de bico, colocou o Tricolor novamente em vantagem.

O Corinthians, porém, não se entregou. Luxemburgo promoveu a entrada de Giuliano no meio-campo e, pouco depois, colheu os frutos da substituição. Aos 21 minutos, após bela jogada de Wesley pela esquerda, Giuliano aproveitou o passe para marcar o gol do empate e decretar o 4 a 4.

Nos minutos finais, os dois times ainda criaram boas oportunidades. O Grêmio quase marcou com Everton Galdino, enquanto o Corinthians assustou em chute de longa distância de Wesley. O jogo seguiu intenso até os acréscimos, mas o placar não voltou a ser alterado.

Um dos grandes jogos do Brasileirão 2023

O Corinthians 4 x 4 Grêmio rapidamente foi considerado um dos melhores e mais emocionantes jogos da edição de 2023 do Campeonato Brasileiro. Foram oito gols distribuídos com equilíbrio entre as equipes, alternâncias no placar e grandes atuações individuais.

Além do espetáculo em campo, a partida reforçou a imprevisibilidade e o caráter competitivo do Brasileirão, que mais uma vez presenteou os torcedores com uma noite histórica de futebol.

Para o Corinthians, o resultado não foi o ideal em termos de classificação, mas serviu para mostrar poder de reação e entrega em um momento conturbado da temporada. Já o Grêmio manteve sua campanha competitiva na parte de cima da tabela, com destaque para mais uma atuação de gala de Luis Suárez, que foi um dos astros da competição.

Ficha técnica do jogo - Corinthians 4 x 4 Grêmio

Competição: Campeonato Brasileiro 2023

Campeonato Brasileiro 2023 Local: Neo Química Arena, São Paulo, SP

Neo Química Arena, São Paulo, SP Data: 18 de setembro de 2023

18 de setembro de 2023 Horário: 21h00 (de Brasília)

21h00 (de Brasília) Árbitro: Wilton Pereira Sampaio

Wilton Pereira Sampaio Assistentes: Bruno Boschilia e Leone Carvalho Rocha

Bruno Boschilia e Leone Carvalho Rocha Árbitro de vídeo: Emerson de Almeida Ferreira

Emerson de Almeida Ferreira Público: 35.796 pagantes (total de 36.076)

35.796 pagantes (total de 36.076) Renda: R$ 2.081.321,00

Gols:

Corinthians: Fábio Santos (44' 1T, pênalti), Lucas Veríssimo (48' 1T), Yuri Alberto (50' 1T), Giuliano (21' 2T)

Grêmio: Nathan (25' 1T), Cristaldo (31' 1T), Everton Galdino (6' 2T), Luis Suárez (12' 2T)

Cartões amarelos:

Corinthians: Fábio Santos

Grêmio: Kannemann

Escalações:

Corinthians:

Cássio; Fagner, Lucas Veríssimo, Caetano e Fábio Santos; Gabriel Moscardo (Giuliano), Maycon (Cantillo) e Renato Augusto; Matías Rojas (Gustavo Silva), Pedro (Wesley) e Yuri Alberto.

Técnico: Vanderlei Luxemburgo

Grêmio:

Gabriel Grando; Fábio, Rodrigo Ely, Kannemann e Reinaldo; Villasanti, Nathan (Everton Galdino) e Pepê; Cristaldo (Ferreira), João Pedro Galvão (André) e Luis Suárez (Luan).

Técnico: Renato Gaúcho