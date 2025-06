Visite o Morumbis: quanto custa ir ao estádio do Tricolor

O Estádio Cícero Pompeu de Toledo, conhecido popularmente como Morumbis, é uma das arenas mais emblemáticas do futebol brasileiro. Inaugurado em 1960, o estádio do São Paulo Futebol Clube já foi palco de decisões históricas, shows internacionais e momentos memoráveis de ídolos como Rogério Ceni, Raí, Careca e Kaká. Visite o Morumbis: o Lance! te explica tudo.

Desde janeiro de 2024, o Morumbi passou a se chamar comercialmente MorumBIS, graças a um acordo de naming rights com a Mondelez, fabricante do chocolate Bis. Para além do nome, o estádio mantém sua imponência e tradição — e hoje oferece uma experiência imperdível aos torcedores e visitantes: o Morumbis Tour.

Quanto custa? Visite o Morumbis

Os ingressos para o tour no estádio do São Paulo variam de acordo com o perfil do visitante. Veja os valores atualizados:

Inteira: R$ 70,00

R$ 70,00 Meia-entrada: R$ 35,00

R$ 35,00 Sócio Torcedor do SPFC: R$ 56,00

R$ 56,00 Crianças de até 5 anos: entrada gratuita

A meia-entrada é válida para estudantes, professores da rede pública, idosos, pessoas com deficiência e jovens de baixa renda (mediante documentação). Os ingressos podem ser adquiridos online, com antecedência, pelo site da Passaporte FC.

O que está incluído no Morumbis Tour?

O passeio tem duração média de 1h30 a 1h40, com guias que conduzem os visitantes por diversos pontos históricos e áreas restritas do estádio. O roteiro inclui:

Visita ao Memorial Luiz Cássio dos Santos Werneck, com troféus e relíquias do São Paulo FC Acesso ao vestiário oficial do time Passagem pela sala de imprensa, onde acontecem entrevistas coletivas Área de aquecimento dos atletas Caminhada pelo túnel dos jogadores até a borda do gramado Parada nos bancos de reserva Sessão de fotos ao lado do escudo do clube no campo A experiência combina futebol, memória, emoção e bastidores, sendo ideal para torcedores, famílias e turistas em São Paulo.

Horários de funcionamento do tour

De segunda a sexta-feira: saídas às 10h, 12h, 14h e 16h

saídas às 10h, 12h, 14h e 16h Sábados, domingos e feriados: saídas a cada hora, das 10h às 16h

⚠️ Importante: Em dias de jogos ou grandes eventos, os horários podem ser alterados ou o tour pode ser suspenso. Sempre consulte o calendário oficial antes da visita.

Onde fica o Morumbis?

O estádio está localizado na Praça Roberto Gomes Pedrosa, nº 1 – Jardim Leonor, São Paulo – SP. O acesso ao tour é feito pelo Portão 2, que também conta com bilheteria e área de recepção aos visitantes.

Como comprar ingressos?

Os ingressos são vendidos exclusivamente pela internet, no site da Passaporte FC, empresa parceira oficial do São Paulo FC. Recomenda-se chegar com pelo menos 20 minutos de antecedência para a apresentação do voucher e início do tour.