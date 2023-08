Além disso, o Glorioso tem a chance de alcançar a maior pontuação da primeira metade campeonato desde que o Brasileirão passou a ter 20 times, em 2006. Para conseguir a melhor campanha da história do primeiro turno de forma isolada, o Botafogo precisa vencer as duas partidas restantes, contra Cruzeiro e Internacional. Assim, o time carioca chegaria aos 49 pontos e superaria o Corinthians de 2017, dono da atual maior pontuação no recorte. O Glorioso pode, ainda, igualar a pontuação do alvinegro paulista: basta uma vitória e um empate nos confrontos citados..