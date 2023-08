O Atlético-MG foi o primeiro campeão brasileiro com título do Torneio dos Campeões de 1937. O feito foi reconhecido pela CBF em agosto de 2023, após uma longa avaliação. O Galo enviou um dossiê para a entidade em 2021, logo após a conquista do Campeonato Brasileiro daquele ano, e solicitou o reconhecimento da conquista de 1937 como o primeiro Brasileirão. Com o título de 1971, o Alvinegro de Minas tem três títulos brasileiros.