Por onde anda Lúcio, ex-lateral de Palmeiras e Grêmio?

Lúcio Carlos Cajueiro Souza, conhecido apenas como Lúcio, marcou época no futebol brasileiro durante os anos 2000, principalmente por sua velocidade, versatilidade e espírito combativo em campo. Nascido em Olinda, Pernambuco, no dia 20 de junho de 1979, iniciou sua trajetória no futebol pelas categorias de base do modesto Unibol, em seu estado natal. Sua estreia como profissional, no entanto, só veio no interior paulista, atuando pelo São Bento de Sorocaba, onde conquistou a Série A3 do Campeonato Paulista em 2001. O Lance! te conta por onde anda Lúcio.

A trajetória do lateral

Com boas atuações em clubes do interior, como Ituano e São Bento, Lúcio logo chamou a atenção do São Caetano, que vivia grande fase no cenário nacional. Pelo Azulão, ganhou notoriedade e pavimentou o caminho para chegar ao Palmeiras em 2003, clube que o contratou após uma campanha de destaque no Paulistão.

No Verdão, o lateral-esquerdo viveu um período de afirmação, sendo peça importante na campanha do título da Série B de 2003. Durante sua passagem pelo clube alviverde, permaneceu por quase cinco anos, acumulando bons momentos e um empréstimo ao São Paulo em 2006, onde também se sagrou campeão brasileiro, embora sem o mesmo protagonismo.

Mas foi no Grêmio, a partir de 2007, que Lúcio viveu a melhor fase de sua carreira. Chegou ao clube gaúcho como reforço para a disputa da Copa Libertadores e, rapidamente, se tornou titular absoluto, ganhando o apelido carinhoso de "Lúcio Papa-Léguas" por conta de sua velocidade impressionante. Sua habilidade para chegar à linha de fundo e cruzar com precisão conquistou a torcida tricolor, e ele foi peça-chave no vice-campeonato continental daquele ano, além do título gaúcho.

O bom desempenho no Grêmio o levou ao futebol europeu. Contratado pelo Hertha Berlin, da Alemanha, em 2007, Lúcio não teve a sequência desejada. Uma grave lesão no ligamento cruzado do joelho o afastou dos gramados por seis meses e comprometeu sua passagem pela Bundesliga. Ainda assim, permaneceu no clube até 2009, quando retornou ao Brasil.

Seu destino, mais uma vez, foi o Grêmio. Em sua segunda passagem pelo Tricolor, teve um recomeço animador, mas novamente as lesões atrapalharam sua continuidade. Em 2010, rompeu os ligamentos do joelho esquerdo e passou por outra cirurgia. Conseguiu retornar como meio-campista e encerrou a temporada como titular, o que lhe garantiu um novo contrato de dois anos com o clube gaúcho.

Em 2012, encerrou seu ciclo no Grêmio e assinou com o Náutico para a disputa da Série A do Campeonato Brasileiro. A partir dali, sua carreira passou por uma sequência de clubes de menor expressão, atuando por Fortaleza, Salgueiro, Santa Cruz, Veranópolis e, por fim, Taboão da Serra, onde encerrou sua carreira em 2017.

Por onde anda Lúcio?

Desde sua aposentadoria, Lúcio voltou para a região de Olinda-PE e se dedica ao futevôlei. Ele mantém um perfil discreto nas redes sociais (@luciosouza06), mostra sua gratidão ao Grêmio e seus treinamentos para aguentar o novo esporte.

Ele tem uma equipe profissional de futevôlei, a Team L6S (@teaml6s). No futuro, ele já demonstrou a vontade de se tornar técnico de futebol. Para isso, está fazendo estudando e realizando cursos da CBF.

Clubes que Lúcio defendeu

São Bento de Sorocaba (SP) Ituano (SP) São Caetano (SP) Palmeiras (SP) São Paulo (SP) (empréstimo) Grêmio (RS) – duas passagens Hertha Berlin (Alemanha) Náutico (PE) Fortaleza (CE) Salgueiro (PE) Santa Cruz (PE) Veranópolis (RS) Taboão da Serra (SP)

Ao longo de sua carreira, Lúcio acumulou títulos estaduais e nacionais, além de uma admirável trajetória de superação diante de graves lesões. Ainda que não tenha se tornado uma estrela internacional, conquistou espaço e respeito no futebol brasileiro, principalmente pela sua entrega e regularidade em campo.