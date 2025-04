Artilheiros do São Paulo na Libertadores; veja o top 5

O São Paulo tem uma trajetória de destaque na Copa Libertadores da América, com três títulos conquistados (1992, 1993 e 2005) e diversas campanhas marcantes. Em todas essas edições, o clube contou com atacantes decisivos e até mesmo surpresas entre os goleadores. Seja com grandes nomes do passado ou destaques do presente, o Tricolor paulista soma mais de 150 gols em sua história no torneio, com alguns jogadores cravando seus nomes entre os maiores artilheiros do clube na competição continental. O Lance! apresenta os artilheiros do São Paulo na Libertadores.

Artilheiros do São Paulo na Libertadores

1. Calleri – 14 gols

O argentino Jonathan Calleri ocupa a primeira posição da artilharia histórica do São Paulo na Libertadores — dividida com outros dois nomes emblemáticos. O atacante conquistou a torcida tricolor com sua entrega em campo e oportunismo na área. Calleri marcou seus 14 gols em duas passagens pelo clube: a primeira em 2016, quando foi o goleador da edição, e a segunda a partir de 2022, quando voltou a ser decisivo.

Seus gols foram fundamentais especialmente na campanha de 2016, em que o São Paulo chegou à semifinal do torneio. Calleri se destacou por sua precisão nas finalizações e pelo estilo aguerrido, que rapidamente o tornou ídolo da torcida.

1. Luis Fabiano – 14 gols pelo São Paulo

Luis Fabiano, um dos maiores artilheiros da história do São Paulo em todas as competições, também soma 14 gols na Libertadores com a camisa tricolor. Ele teve papel fundamental em campanhas como a de 2004, quando ajudou a equipe a chegar às semifinais do torneio.

Conhecido por seu faro de gol e presença física, o Fabuloso foi decisivo em diversas partidas e teve atuações memoráveis em duelos mata-mata. Seu poder de finalização e entrega em campo marcaram época no Morumbi, e sua presença na lista reforça seu status como ídolo do clube.

1. Rogério Ceni – 14 gols

Único goleiro entre os maiores artilheiros da Libertadores, Rogério Ceni figura entre os líderes da artilharia do São Paulo no torneio com 14 gols — todos marcados em cobranças de falta e pênalti. Ícone do clube, Ceni teve participação direta em campanhas de destaque e foi essencial nos momentos decisivos.

Entre seus gols na Libertadores, estão cobranças que abriram placares, empataram jogos ou selaram vitórias importantes. Além do feito inédito de ser um dos artilheiros do clube na competição, Rogério ainda conquistou o título como capitão em 2005, sendo também eleito o melhor jogador da América naquele ano.

4. Pedro Rocha – 10 gols pelo São Paulo

Pedro Rocha foi um dos principais nomes do São Paulo no início da década de 1970. Com 10 gols na Libertadores, é um dos primeiros grandes artilheiros da história do clube no torneio. Sua inteligência tática, habilidade e precisão nos arremates fizeram dele um jogador respeitado por torcedores e adversários.

Campeão mundial com a seleção uruguaia e multicampeão com o Tricolor, Pedro Rocha se destacava não só como goleador, mas como um líder em campo. Sua contribuição ajudou a consolidar o São Paulo entre os gigantes do futebol sul-americano.

4. Müller e Palhinha – 10 gols

Fechando o top 5, dois ídolos do Tricolor dividem a quinta colocação com 10 gols: Müller e Palhinha. Ambos tiveram papel essencial nos títulos da Libertadores em 1992 e 1993, formando parte de um dos times mais vitoriosos da história do clube.

Müller, com sua velocidade e habilidade pelas pontas, era uma das principais armas ofensivas do time de Telê Santana. Já Palhinha, mais centralizado, era sinônimo de frieza e faro de gol — marcando em momentos decisivos e sendo inclusive artilheiro da Libertadores de 1992.

Ranking dos maiores artilheiros do São Paulo na Libertadores