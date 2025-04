Estreias do São Paulo na Libertadores; veja retrospecto

​O São Paulo Futebol Clube é uma das equipes mais tradicionais do futebol brasileiro, com uma história rica em participações na Copa Libertadores da América. Ao longo de suas campanhas, as estreias no torneio continental sempre geraram grande expectativa entre os torcedores tricolores. Neste texto, relembramos todas as partidas de estreia do São Paulo na principal competição sul-americana, destacando os resultados, adversários e o desempenho do time.​ O Lance! relembra as estreias do São Paulo na Libertadores.

São Paulo e Libertadores nos anos 1970

A primeira participação do São Paulo na Libertadores ocorreu em 1972. Na estreia, o Tricolor enfrentou o Atlético Mineiro no Mineirão e empatou por 2 a 2, em uma partida equilibrada que refletiu a força das duas equipes brasileiras no cenário sul-americano.​

Em 1974, o São Paulo iniciou sua campanha com uma vitória marcante sobre o Palmeiras por 2 a 0 no Morumbi, demonstrando sua capacidade competitiva logo no primeiro jogo.​ No ano de 1978, o Tricolor voltou a enfrentar o Atlético Mineiro em sua estreia, desta vez arrancando um empate por 1 a 1 no Mineirão, mantendo o histórico de equilíbrio nos confrontos iniciais contra o Galo.​

Estreias do Tricolor nos anos 1980 e 1990

A estreia de 1982 foi contra o Grêmio, em um empate movimentado por 2 a 2 no Morumbi, evidenciando a competitividade entre as equipes brasileiras na Libertadores.​

Em 1987, o São Paulo enfrentou o Guarani fora de casa e sofreu uma derrota por 3 a 1, um início desafiador para a campanha daquele ano.​ A edição de 1992, que culminou no primeiro título do clube, começou com uma derrota por 3 a 0 para o Criciúma, evidenciando que nem sempre um início difícil impede uma trajetória vitoriosa.​

No bicampeonato de 1993, o São Paulo estreou nas oitavas de final contra o Newell's Old Boys, na Argentina, e foi derrotado por 2 a 0. Apesar do revés inicial, o Tricolor reverteu a situação no Morumbi e seguiu rumo ao título.​ Em 1994, o São Paulo iniciou sua participação nas oitavas de final contra o Palmeiras, empatando sem gols no primeiro confronto, em um clássico paulista de alta tensão.​

Volta à Libertadores e estreias no século 21

A edição de 2004 marcou o retorno do São Paulo à Libertadores após um período de ausência. A estreia foi promissora, com uma vitória por 2 a 1 sobre o Alianza Lima, no Peru, demonstrando a força do time fora de casa.​ No ano do tricampeonato, em 2005, o Tricolor enfrentou o The Strongest na altitude de La Paz e conseguiu um empate por 3 a 3, um resultado positivo dadas as adversidades enfrentadas.​

Em 2006, o São Paulo estreou com uma vitória por 2 a 1 sobre o Caracas FC, na Venezuela, iniciando bem a defesa do título conquistado no ano anterior.​ A estreia de 2007 foi um empate sem gols contra o Audax Italiano, no Chile, em uma partida marcada pela solidez defensiva.​

Em 2008, o Tricolor enfrentou o Atlético Nacional, na Colômbia, e empatou por 1 a 1, somando um ponto importante fora de casa.​ No Morumbi, em 2009, o São Paulo iniciou sua campanha com um empate por 1 a 1 contra o Independiente Medellín, da Colômbia, em um jogo equilibrado.​

A estreia de 2010 foi positiva, com uma vitória por 2 a 0 sobre o Monterrey, do México, no Morumbi, dando confiança ao time para a sequência da competição.​ Em 2013, o São Paulo enfrentou o Atlético Mineiro fora de casa e foi derrotado por 2 a 1, em um confronto brasileiro de alto nível.​

A edição de 2015 começou com um clássico contra o Corinthians, na Arena Corinthians, onde o Tricolor sofreu uma derrota por 2 a 0, em um jogo marcado pela rivalidade intensa.​

Em 2016, o São Paulo recebeu o The Strongest no Morumbi e foi surpreendido com uma derrota por 1 a 0, um início desafiador na competição.​ A participação de 2019 foi interrompida precocemente na fase preliminar. O São Paulo enfrentou o Talleres, na Argentina, e foi derrotado por 2 a 0, resultado que complicou a busca pela classificação à fase de grupos.​

Em 2020, o Tricolor estreou contra o Binacional, no Peru, e sofreu uma derrota por 2 a 1, em um jogo marcado por dificuldades na adaptação às condições locais.​ A estreia de 2021 trouxe uma vitória convincente por 3 a 0 sobre o Sporting Cristal, no Peru, indicando um início promissor na competição.​

Em 2024, o São Paulo enfrentou novamente o Talleres, na Argentina, e foi derrotado por 2 a 1, repetindo o desafio enfrentado em 2019 contra o mesmo adversário.​

Resumo das estreias do Tricolor na Libertadores:

1972 – Atlético Mineiro 2 x 2 São Paulo

1974 – São Paulo 2 x 0 Palmeiras

1978 – Atlético Mineiro 1 x 1 São Paulo

1982 – São Paulo 2 x 2 Grêmio

1987 – Guarani 3 x 1 São Paulo

1992 – Criciúma 3 x 0 São Paulo

1993 – Newell’s Old Boys 2 x 0 São Paulo

1994 – Palmeiras 0 x 0 São Paulo

2004 – Alianza Lima 1 x 2 São Paulo

2005 – The Strongest 3 x 3 São Paulo

2006 – Caracas FC 1 x 2 São Paulo

2007 – Audax Italiano 0 x 0 São Paulo

2008 – Atlético Nacional 1 x 1 São Paulo

2009 – São Paulo 1 x 1 Independiente Medellín

2010 – São Paulo 2 x 0 Monterrey

2013 – Atlético Mineiro 2 x 1 São Paulo

2015 – Corinthians 2 x 0 São Paulo

2016 – São Paulo 0 x 1 The Strongest

2019 – Talleres 2 x 0 São Paulo

2020 – Binacional 2 x 1 São Paulo

2021 – Sporting Cristal 0 x 3 São Paulo

2024 – Talleres 2 x 1 São Paulo

Estatísticas das estreias do São Paulo na Libertadores:

Vitórias: 6​ Empates: 9​ Derrotas: 7​ Gols marcados: 27​ Gols sofridos: 29​

Ao longo de suas 22 participações na Libertadores, o São Paulo apresenta um retrospecto equilibrado em suas estreias, com seis vitórias, nove empates e sete derrotas. As campanhas vitoriosas de 1992, 1993 e 2005 demonstram que, mesmo com desafios nas partidas iniciais, é possível construir uma trajetória de sucesso no torneio mais importante das Américas.