Artilheiros do Internacional na Libertadores; veja o top 5

O Sport Club Internacional construiu ao longo das décadas uma trajetória de destaque na Copa Libertadores da América. Com dois títulos conquistados (em 2006 e 2010), o Colorado já protagonizou campanhas memoráveis na principal competição do continente. Parte importante desse sucesso está nos jogadores que deixaram sua marca com gols decisivos. A seguir, veja o ranking do Lance! com os cinco maiores artilheiros do Internacional na Libertadores.

Artilheiros do Internacional na Libertadores

1. Leandro Damião – 11 gols

Leandro Damião é o maior artilheiro do Internacional na Libertadores. Com 11 gols marcados, o atacante teve papel fundamental especialmente nas edições de 2011 e 2012. Sua presença de área, impulsão e faro de gol fizeram dele uma referência no ataque colorado. Mesmo sem conquistar o título durante sua passagem, Damião se destacou como um dos principais nomes ofensivos da equipe.

2. Rafael Sobis – 8 gols pelo Internacional

Rafael Sobis é sinônimo de gols decisivos na história do Internacional. Autor de 8 gols na Libertadores, o atacante foi peça-chave nas campanhas dos títulos de 2006 e 2010. Em 2006, marcou dois gols na vitória por 2 a 1 sobre o São Paulo no Morumbi, pela final de ida, que encaminhou o primeiro título do Inter no torneio. Sua frieza em jogos grandes o eternizou como um dos ídolos da torcida.

3. D'Alessandro – 7 gols

Ídolo incontestável da história recente do clube, Andrés D'Alessandro também deixou sua marca na Libertadores. O meio-campista argentino balançou as redes sete vezes ao longo das edições que disputou. Além dos gols, D'Ale foi decisivo com assistências, liderança e personalidade em campo. Ele participou de campanhas marcantes como as de 2010, 2011 e 2015, sempre como protagonista.

4. Paolo Guerrero – 7 gols pelo Internacional

O peruano Paolo Guerrero foi outro nome de destaque do Internacional em participações recentes no torneio. Com 7 gols marcados, Guerrero liderou o ataque colorado nas edições de 2019 e 2020, ajudando o time a avançar às fases decisivas. Sua experiência internacional e presença física foram grandes trunfos do time em jogos fora de casa.

5. Fernandão – 6 gols

Fernandão completa o top 5 dos artilheiros do Inter na Libertadores. Capitão do título de 2006, o atacante foi um símbolo de liderança e eficiência no ataque. Seus 6 gols no torneio, aliados à sua importância dentro e fora de campo, fazem dele uma lenda do clube. A imagem de Fernandão erguendo a taça no Beira-Rio é até hoje uma das mais emblemáticas da história colorada.