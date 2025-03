O Internacional tem uma história vitoriosa no Campeonato Gaúcho, sendo um dos clubes mais dominantes da competição. No século XXI, o Colorado contou com grandes artilheiros que ajudaram a equipe a conquistar títulos e manter sua hegemonia no futebol estadual. Conheça os maiores artilheiros do Internacional no Gaúchão no século XXI e seus feitos inesquecíveis.

Os artilheiros do Internacional no Gauchão no século XXI

1. Leandro Damião (maior artilheiro do Internacional no século) – 40 gols

O maior artilheiro do Internacional no Campeonato Gaúcho no século XXI é Leandro Damião, com 40 gols. Atacante de muita presença de área, Damião foi fundamental nas campanhas do estadual, marcando gols decisivos e ajudando o Colorado a conquistar títulos importantes. Sua explosão física e poder de finalização o tornaram um dos principais nomes do clube na competição.

2. Alex – 39 gols

Na segunda posição da lista aparece Alex, com 39 gols no Campeonato Gaúcho pelo Internacional. Meia com grande capacidade de finalização e visão de jogo, Alex foi peça-chave em diversas conquistas estaduais. Sua precisão nas bolas paradas e inteligência tática fizeram dele um dos jogadores mais importantes do Colorado no século XXI.

3. D’Alessandro – 27 gols

Com 27 gols, Andrés D’Alessandro ocupa a terceira posição entre os maiores artilheiros do Internacional no Campeonato Gaúcho no século XXI. Ídolo colorado, o argentino foi um dos grandes maestros do meio-campo do clube, sendo essencial na criação de jogadas e também nas finalizações. Sua liderança e qualidade técnica fizeram dele um dos jogadores mais emblemáticos da história recente do Internacional.

4. Nilmar – 22 gols

Em quarto lugar, Nilmar soma 22 gols no Campeonato Gaúcho. Atacante veloz e habilidoso, Nilmar sempre foi uma ameaça para as defesas adversárias, se destacando por sua capacidade de driblar e finalizar com precisão. Seu talento o tornou um dos principais atacantes do Internacional nas edições do estadual que disputou.

5. Fernandão – 17 gols

Fechando o Top 5 dos artilheiros do Internacional no Campeonato Gaúcho no século XXI está Fernandão, com 17 gols. Capitão da Libertadores e do Mundial de 2006, Fernandão foi um dos maiores ídolos da história do clube. Além de sua importância em torneios internacionais, ele também teve papel fundamental no estadual, marcando gols importantes e liderando o time em momentos decisivos.

O impacto dos artilheiros na história do Internacional no Gauchão

Os maiores artilheiros do Internacional no Campeonato Gaúcho no século XXI foram fundamentais para o sucesso do clube na competição. Com gols decisivos e atuações memoráveis, ajudaram a consolidar a supremacia colorada no torneio estadual.

O Campeonato Gaúcho segue sendo uma competição tradicional e relevante para o futebol brasileiro, e o Internacional continua revelando e contratando grandes artilheiros para manter viva essa rica história de conquistas e gols. A torcida colorada sempre espera por novos ídolos que possam brilhar e aumentar essa lista de grandes goleadores.