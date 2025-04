Estreias do Internacional na Libertadores: veja retrospecto

O Internacional, um dos clubes mais tradicionais do futebol brasileiro, possui uma rica história na Copa Libertadores da América. O Colorado já levantou duas vezes a taça mais desejada do continente, em 2006 e 2010, e marcou presença em diversas edições do torneio. As partidas de estreia carregam sempre grande expectativa por parte da torcida, e muitas delas se tornaram memoráveis — seja pelas vitórias empolgantes, empates dramáticos ou derrotas dolorosas. O Lance! relembra as estreias do Internacional na Libertadores.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

O começo do Internacional na Libertadores

A primeira participação do Internacional na Libertadores ocorreu em 1976. Na estreia, o Colorado enfrentou o Cruzeiro no Mineirão e acabou derrotado por 5 a 4 em um duelo eletrizante. O time gaúcho teve grande atuação ofensiva, mas a defesa sofreu com o ímpeto do adversário mineiro. A partida ficou marcada pelo equilíbrio e alto número de gols, mas terminou com o Inter saindo atrás na competição.

Em 1977, o Inter estreou contra o Corinthians no Morumbi, empatando por 1 a 1. A partida foi equilibrada e manteve o time vivo no grupo, com boas chances de avançar. Três anos depois, em 1980, o Colorado estreou contra o Vasco no Maracanã e segurou mais um empate sem gols, resultado importante em uma competição que era bastante disputada logo na fase inicial.

continua após a publicidade

Já em 1989, jogando no Beira-Rio, o Internacional recebeu o Bahia e foi surpreendido com uma derrota por 2 a 1. Foi um início frustrante de campanha, que contrastava com as grandes expectativas da torcida. O clube voltaria à competição apenas em 1993, novamente com um empate: 0 a 0 contra o Flamengo, também em casa.

Os anos gloriosos do Colorado na Libertadores

O retorno em grande estilo aconteceu em 2006, ano em que o Inter conquistaria seu primeiro título da Libertadores. A estreia foi fora de casa, contra o UA Maracaibo, na Venezuela, e terminou em 1 a 1. O gol fora de casa foi comemorado pela torcida como um bom resultado, que deu início a uma trajetória histórica e vitoriosa.

continua após a publicidade

No ano seguinte, em 2007, o Colorado voltou ao torneio, mas começou com o pé esquerdo. Jogando contra o Nacional, no Uruguai, perdeu por 3 a 1. O resultado complicou o time na fase de grupos, e a equipe não conseguiu repetir o sucesso do ano anterior.

Em 2010, ano do segundo título da Libertadores, o Inter começou bem. No Beira-Rio, venceu o Emelec por 2 a 1, mostrando força como mandante. O resultado deu confiança ao elenco, que mais tarde se sagraria campeão da América pela segunda vez em sua história.

A partir daí, o clube teve campanhas com altos e baixos. Em 2011, empatou fora de casa contra o Emelec por 1 a 1. Em 2012, venceu o Juan Aurich por 2 a 0 em Porto Alegre. Já em 2015, foi derrotado por 3 a 1 pelo The Strongest na temida altitude de La Paz.

Nas edições recentes, o Inter teve bons resultados em estreias. Em 2019, venceu o Palestino por 1 a 0 no Chile. Em 2020, goleou a Universidad Católica por 3 a 0 no Beira-Rio. Porém, em 2021, sofreu uma dura derrota por 2 a 0 diante do Always Ready, também na altitude boliviana.

Resumo das estreias do Internacional na Libertadores

1976 – Cruzeiro 5 x 4 Internacional

1977 – Corinthians 1 x 1 Internacional

1980 – Vasco 0 x 0 Internacional

1989 – Internacional 1 x 2 Bahia

1993 – Internacional 0 x 0 Flamengo

2006 – UA Maracaibo 1 x 1 Internacional

2007 – Nacional 3 x 1 Internacional

2010 – Internacional 2 x 1 Emelec

2011 – Emelec 1 x 1 Internacional

2012 – Internacional 2 x 0 Juan Aurich

2015 – The Strongest 3 x 1 Internacional

2019 – Palestino 0 x 1 Internacional

2020 – Internacional 3 x 0 Universidad Católica

2021 – Always Ready 2 x 0 Internacional

Desempenho geral em estreias

Vitórias: 4 Empates: 5 Derrotas: 5 Gols marcados: 17 Gols sofridos: 21

Ao longo de suas 14 estreias na Copa Libertadores, o Internacional acumulou um retrospecto equilibrado, com vitórias importantes e tropeços notáveis. Suas campanhas vitoriosas, em 2006 e 2010, tiveram estreias seguras, com empates e vitórias que embalaram o time na busca pelo título. O Colorado segue como um dos grandes representantes brasileiros no torneio, sempre com potencial para protagonizar campanhas marcantes na América do Sul.