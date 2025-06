O Campeonato Brasileiro Série A2 feminino está na reta final, com duelos decisivos pelas quartas de final. Os quatro clubes classificados à semifinal garantem vaga na elite em 2026.

Oito clubes disputam quatro vagas: Ação-MT, Santos, Atlético Mineiro, Vitória, Minas Brasília, Fortaleza, Mixto-MT e Botafogo. A grande final está prevista para acontecer no dia 30 de agosto, quando será conhecido o campeão da temporada.

Onde assistir aos jogos de ida

Ação-MT x Santos - 21/06 (sábado), 16h - Onde assistir: TV Ação Santo Antônio (Youtube) Minas Brasília x Fortaleza - 22/06 (domingo), 16h - Onde assistir: canal Minas Brasília Futebol Feminino (Youtube) Mixto-MT x Botafogo - 22/06 (domingo), 18h - Onde assistir: TV Mixto (Youtube) Atlético-MG x Vitória - 23/06 (segunda), 20h - Onde assistir: Galo TV (Youtube)

Datas e horários dos jogos de volta

Santos x Ação (MT) - 05/07 - 15h - Vila Belmiro

Vitória x América-MG - 05/07 - 15h - Barradão

Botafogo x Mixto-MT - 05/07 - 15h - Nilton Santos

Fortaleza x Minas Brasília - 06/07 - 15h - Estádio Presidente Vargas

Como foi a primeira fase da Série A2

A segunda divisão do Brasileirão feminino tem uma primeira etapa de fase de grupos, a qual as equipes se dividem nos grupos A e B, com critério regional.

No Grupo A, o Santos se classificou na liderança, com 19 pontos em sete jogos (seis vitórias e apenas uma derrota), ou seja, está invicto na competição. Fecharam o G4 Botafogo, Atlético Mineiro e Minas Brasília.

O Fortaleza terminou a primeira fase como líder do Grupo B, com 15 pontos. Vitória, Mixto-MT e Ação-MT também garantiram vaga na segunda fase.

Apesar da campanha das Sereias da Vila, o Fortaleza tem o melhor ataque da competição até aqui, com 20 gols marcados. O Santos, por sua vez, sofreu apenas dois gols e tem a melhor defesa.