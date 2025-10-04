Times como Corinthians (Brabas) e Cruzeiro (Cabulosas) representam força e tradição, enquanto Flamengo (Meninas da Gávea) e Fluminense (Gueriras do Flu) refletem a identidade geográfica e cultural.

As alcunhas dos times femininos ajudam a consolidar a identidade e aproximar a torcida.

O futebol feminino no Brasil está crescendo, ganhando espaço na mídia e nas transmissões.

O futebol feminino no Brasil vive um crescimento notável nos últimos anos, ganhando espaço nas transmissões, na mídia e no coração dos torcedores. Dentro desse processo de valorização, as alcunhas dos times femininos ocupam papel importante, já que ajudam a consolidar identidade e aproximar a torcida das equipes. Muitas vezes inspiradas em tradições históricas do clube ou criadas especialmente para o elenco feminino, elas se tornaram símbolos de orgulho e reconhecimento. O Lance! apresenta as alcunhas dos times femininos do Brasil na Série A1.

Esses apelidos não apenas identificam os times, mas também comunicam valores, estilos de jogo e até posturas dentro e fora de campo. Termos como "guerreiras", "brabas" e "leoas" carregam significados de força, luta e resiliência, reforçando a representatividade das jogadoras em um esporte historicamente dominado pelos homens. Cada nome se conecta a uma narrativa cultural ou histórica, reforçando ainda mais o vínculo emocional com a torcida.

Na Série A1 do Brasileirão Feminino de 2025, todos os clubes contam com alcunhas oficiais ou populares que se consolidaram ao longo das últimas temporadas. Seja pela força regional, pela identidade com a torcida ou pela comunicação do próprio clube, essas denominações se tornaram marcas registradas. Vamos conhecer como cada equipe é chamada no cenário nacional.

Alcunhas dos times femininos do Brasil na Série A1

As Brabas do Corinthians

O time feminino do Corinthians conquistou o Brasil e se tornou referência mundial. Conhecidas pela alcunha de Brabas, as atletas carregam uma alcunha que traduz não apenas a garra dentro de campo, mas também a supremacia em títulos e conquistas recentes.

As Cabulosas do Cruzeiro

O Cruzeiro trouxe para o feminino uma das marcas mais fortes da sua torcida. As Cabulosas representam a tradição celeste, com um nome que transmite imponência e respeito, reforçando a identidade do clube mineiro.

As Guerreiras Grenás da Ferroviária

Um dos clubes mais tradicionais do futebol feminino, a Ferroviária é chamada de Guerreiras Grenás. O apelido ressalta tanto a cor histórica do clube quanto a bravura de um time que já levantou títulos nacionais e continentais.

As Meninas da Gávea do Flamengo

No Rio de Janeiro, o Flamengo adotou a alcunha de Meninas da Gávea. Inspirado no histórico bairro-sede do clube, o nome carrega identidade geográfica e cultural, reforçando o vínculo com as torcedoras rubro-negras.

As Guerreiras do Flu

O Fluminense mantém sua tradição de luta também no feminino. Conhecidas como Guerreiras do Flu, as atletas simbolizam perseverança e a garra tricolor, valores que acompanham o clube em toda sua história.

As Gurias Gremistas e Gurias Coloradas

O clássico gaúcho também se traduz no feminino. De um lado, o Grêmio com as Gurias Gremistas, do outro, o Internacional com as Gurias Coloradas. Ambas as alcunhas mantêm o tom regional, reforçando a identidade do futebol do Sul do Brasil.

As Gurias Jaconeras do Juventude

O Juventude trouxe para o elenco feminino a força da Serra Gaúcha. As jogadoras são chamadas de Gurias Jaconeras, mantendo a tradição de apelidos regionais fortes no futebol gaúcho.

As Palestrinas do Palmeiras

No Allianz Parque, as atletas do Palmeiras são chamadas de Palestrinas, remetendo às origens italianas do clube e preservando uma das marcas históricas da instituição alviverde.

As Leoas do Sport

Em Pernambuco, o Sport carrega para o feminino o símbolo de sua mascote. As jogadoras são chamadas de Leoas da Ilha, apelido que transmite garra, coragem e identidade com a Ilha do Retiro.

As Leoas do Planalto do Real Brasília

O Real Brasília apostou em um apelido que remete ao poder da capital federal. As Leoas do Planalto simbolizam a força do clube dentro da Série A1, reforçando a identidade regional.

As Spartanas do América-MG

O América-MG levou para o feminino uma denominação poderosa. As atletas são conhecidas como Spartanas, remetendo à bravura e ao espírito de luta das guerreiras da Grécia Antiga.

As Mulheres de Aço do Bahia

O Bahia consolidou uma alcunha que carrega o peso histórico do clube. Conhecidas como Mulheres de Aço, as jogadoras representam resistência e firmeza, em alusão direta ao apelido masculino "Esquadrão de Aço".

Massa Bruta no feminino

O Red Bull Bragantino manteve a mesma identidade usada no masculino. As atletas também carregam a alcunha de Massa Bruta, traduzindo força e intensidade dentro de campo.

As Soberanas do São Paulo

No Morumbi, as jogadoras são chamadas de Soberanas, uma versão adaptada do tradicional apelido do clube masculino, usado especialmente durante os anos de conquistas na década de 2000.