Paulistão Feminino 2025: formato, times, campeãs e onde assistir

O Campeonato Paulista de Futebol Feminino 2025 está confirmado para começar no dia 3 de agosto e tem sua grande final prevista para o 14 de dezembro. Organizado pela Federação Paulista de Futebol (FPF), o torneio é reconhecido como um dos campeonatos estaduais mais competitivos e tradicionais do Brasil, reunindo a elite do futebol feminino paulista. Apesar da expectativa crescente, a tabela completa ainda não foi divulgada oficialmente pela FPF, mas os torcedores já aguardam uma competição de altíssimo nível.

Regulamento do Paulistão Feminino 2025

Assim como nas edições anteriores, o Paulistão Feminino 2025 será dividido em três fases distintas, garantindo equilíbrio e emoção durante toda a competição:

Primeira fase:

Os clubes participantes se enfrentam em um turno único. Após as dez rodadas, os quatro primeiros colocados avançam para as semifinais. As equipes que terminarem entre o quinto e oitavo lugares disputarão a Copa Paulista Feminina.

Semifinais:

As semifinais serão realizadas em jogos de ida e volta, com os confrontos sendo definidos entre o primeiro colocado enfrentando o quarto, e o segundo contra o terceiro. O clube com melhor campanha na fase anterior terá o direito de decidir o segundo jogo em casa.

Final:

A final será disputada em dois jogos, com o time de melhor campanha ao longo do torneio tendo o mando de campo da partida decisiva.

Critérios de desempate:

Em caso de empate em pontos, os seguintes critérios serão adotados:

Maior número de vitórias; Melhor saldo de gols; Maior número de gols marcados; Menor número de cartões vermelhos; Menor número de cartões amarelos; Sorteio.

Participantes do Paulistão Feminino 2025

O Campeonato Paulista Feminino 2025 contará com as principais forças do futebol feminino paulista. Veja a lista dos times participantes e seus respectivos estádios:

Corinthians (São Paulo) – Parque São Jorge – 4 títulos (2019, 2020, 2021, 2023)

Parque São Jorge – 4 títulos (2019, 2020, 2021, 2023) Ferroviária (Araraquara) – Arena da Fonte Luminosa – 4 títulos (2002, 2004, 2005, 2013)

Arena da Fonte Luminosa – 4 títulos (2002, 2004, 2005, 2013) Palmeiras (São Paulo) – Allianz Parque – Atual campeão, 2 títulos (2001, 2022)

Allianz Parque – Atual campeão, 2 títulos (2001, 2022) Santos (Santos) – Vila Belmiro – 4 títulos (2007, 2010, 2011, 2018)

Vila Belmiro – 4 títulos (2007, 2010, 2011, 2018) São Paulo (São Paulo) – Centro de Treinamento Marcelo Portugal – 2 títulos (1997, 1999)

Centro de Treinamento Marcelo Portugal – 2 títulos (1997, 1999) São José-SP (São José dos Campos) – Martins Pereira – 3 títulos (2012, 2014, 2015)

Martins Pereira – 3 títulos (2012, 2014, 2015) Red Bull Bragantino (Bragança Paulista) – Estádio Nabi Abi Chedid

Estádio Nabi Abi Chedid Taubaté (Taubaté) – Joaquinzão

Joaquinzão Pinda (Pindamonhangaba) – Estádio Dr. Antônio Pinheiro Júnior

Estádio Dr. Antônio Pinheiro Júnior Realidade Jovem (São José do Rio Preto) – Estádio João Mendes Athayde

Estádio João Mendes Athayde Marília (Marília) – Estádio Bento de Abreu

Maiores vencedores do Paulista

Ao longo da história, algumas equipes se destacaram pelo número de conquistas. Veja os maiores campeões do Paulistão Feminino:

Corinthians – 4 títulos

Ferroviária – 4 títulos

Santos – 4 títulos

São José-SP – 3 títulos

Palmeiras – 2 títulos

São Paulo – 2 títulos

Onde assistir

Os jogos do Paulistão Feminino 2025 terão ampla cobertura. As transmissões serão realizadas pela TV Globo, SporTV, TV Bandeirantes, e também pela FPF TV, garantindo que os fãs acompanhem as partidas em diferentes plataformas, tanto na TV aberta quanto no streaming.

Quando será o Paulistão Feminino 2025

Com início programado para agosto, o Paulistão Feminino 2025 promete jogos de alto nível técnico e grandes emoções. As equipes vêm reforçadas após as movimentações da última janela de transferências, e a competição segue como uma vitrine fundamental para o futebol feminino brasileiro, impulsionando novos talentos e consolidando nomes já estabelecidos no cenário nacional.

A disputa pelo título estará acirrada, especialmente entre equipes como Palmeiras, Corinthians, Santos e Ferroviária, que são as favoritas ao troféu. Com a final prevista para dezembro, os torcedores aguardam uma competição intensa e repleta de grandes momentos.