A história de Reinaldo no Atlético-MG; jogos, gols e estatísticas
O maior artilheiro da história do Galo e o atacante que dominou o Mineirão.
José Reinaldo de Lima ocupa um lugar único na história do futebol brasileiro. Ídolo máximo do Atlético-MG, ele simbolizou uma geração em que o clube mineiro se impôs nacionalmente com um futebol ofensivo, intenso e centrado em seu camisa 9. O Lance! conta a história de Reinaldo no Atlético-MG.
Atuando pelo Galo entre 1973 e 1985, Reinaldo construiu uma carreira marcada por números extraordinários e por uma identificação profunda com o clube. Em uma época de forte competitividade no futebol nacional, tornou-se referência técnica, artilheira e simbólica, especialmente no cenário estadual e no Campeonato Brasileiro.
Mesmo convivendo com sucessivas lesões no joelho ao longo da carreira, Reinaldo manteve uma regularidade impressionante, sustentando médias de gols que seguem como parâmetro histórico até hoje.
A história de Reinaldo no Atlético-MG
Jogos e números de Reinaldo pelo Atlético-MG
Os números de Reinaldo ajudam a dimensionar sua importância histórica e o colocam em um patamar isolado dentro do clube:
- Jogos pelo Atlético-MG: 475
- Gols marcados: 255
- Vitórias: 289
- Empates: 113
- Derrotas: 73
- Cartões vermelhos: 17
Com esses números, Reinaldo é o maior artilheiro da história do Atlético-MG e um dos maiores goleadores da história do futebol brasileiro em um único clube. Sua média de gols é elevada mesmo quando comparada a atacantes de diferentes eras.
A quantidade de jogos disputados também reflete sua longevidade como titular absoluto, mesmo em um período em que o calendário era menos extenso, mas o desgaste físico era significativamente maior.
Os 255 gols e a relação histórica com o Mineirão
Reinaldo marcou 255 gols com a camisa do Atlético-MG, sendo 157 deles no estádio do Mineirão, número que o consagra como o maior artilheiro da história do estádio.
Sua forma de jogar combinava potência física, senso de posicionamento e finalização precisa, sobretudo dentro da área. Reinaldo não dependia apenas de velocidade ou força: sua leitura de jogo o colocava frequentemente em vantagem sobre os defensores.
A idolatria da torcida atleticana se consolidou principalmente pelas grandes atuações em Belo Horizonte, onde o Mineirão se tornou palco recorrente de suas performances decisivas, especialmente em clássicos e jogos de mata-mata estadual.
1977: o Brasileiro inesquecível de Reinaldo
A campanha do Campeonato Brasileiro de 1977 é considerada o auge individual da carreira de Reinaldo e uma das maiores performances ofensivas da história da competição.
Naquele torneio, ele marcou:
- 28 gols em 18 jogos
- Média de 1,55 gol por partida
Essa segue sendo a maior média de gols da história do Campeonato Brasileiro em uma única edição. O Atlético-MG chegou à final de forma invicta, mas acabou ficando com o vice-campeonato após derrota nos pênaltis para o São Paulo Futebol Clube.
O desfecho da competição marcou profundamente a trajetória de Reinaldo, já que o Atlético terminou o campeonato sem derrotas, enquanto o São Paulo somou menos pontos ao longo do torneio, em um contexto em que as vitórias ainda valiam dois pontos.
Domínio estadual e o hexacampeonato mineiro
No cenário estadual, Reinaldo foi absolutamente dominante. Ele participou diretamente do período mais vitorioso do Atlético-MG no Campeonato Mineiro, incluindo:
- Título invicto em 1976
- Hexacampeonato mineiro entre 1978 e 1983
- Diversas artilharias estaduais
Sua superioridade técnica em relação aos adversários locais era evidente, e o Atlético se estruturava ofensivamente para potencializar suas características. Reinaldo se consolidou como a principal figura do futebol mineiro durante o final dos anos 1970 e início dos anos 1980.
Reconhecimento individual e marcas históricas
Apesar de nunca ter conquistado um Campeonato Brasileiro, Reinaldo acumulou reconhecimentos individuais que reforçam sua grandeza:
- Bola de Prata em 1977
- Bola de Prata em 1983
Ao longo de sua carreira, somou 309 gols oficiais, incluindo partidas pelas categorias de base, o que o coloca como o maior artilheiro da história do futebol de Minas Gerais.
Entre 1977 e 1997, manteve-se como o maior artilheiro de uma única edição do Campeonato Brasileiro, sendo superado apenas décadas depois, em contextos de calendário muito mais extensos.
Longevidade, lesões e o peso da ausência do título nacional
A carreira de Reinaldo foi profundamente impactada por problemas físicos, especialmente nos joelhos. Desde jovem, passou por cirurgias e conviveu com limitações que comprometeram sua continuidade em alto nível por mais tempo.
Ainda assim, manteve desempenho de elite por mais de uma década. A ausência do título brasileiro acabou se tornando um elemento central na narrativa de sua trajetória, funcionando quase como um contraponto trágico a números tão expressivos.
Mesmo sem o troféu nacional, Reinaldo é amplamente reconhecido como um dos maiores atacantes da história do futebol brasileiro e o maior ídolo ofensivo do Atlético-MG.
Títulos conquistados por Reinaldo no Atlético-MG
Ao longo de sua trajetória no Clube Atlético Mineiro, Reinaldo acumulou uma extensa lista de títulos, refletindo o domínio do clube no cenário estadual e sua forte presença em torneios nacionais e internacionais amistosos durante as décadas de 1970 e 1980.
Principais títulos oficiais
- Copa dos Campeões da Copa Brasil: 1978
- Campeonato Mineiro:
1976, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1985
O Campeonato Mineiro foi o palco onde Reinaldo mais se consolidou como ídolo. Ele foi peça central no hexacampeonato estadual entre 1978 e 1983, além de participar de campanhas marcadas por domínio técnico e ofensivo do Atlético sobre os rivais locais.
Torneios e taças estaduais e regionais
- Copa dos Campeões Mineiros: 1974
- Taça Minas Gerais: 1975, 1976, 1979
- Taça Governador do Estado: 1976, 1983, 1985
- Torneio Governador Aureliano Chaves: 1977
- Troféu Governador Rondon Pacheco: 1975
- Troféu Mineirão 13 anos: 1978
Essas competições reforçam a hegemonia do Atlético-MG no futebol mineiro durante o período em que Reinaldo foi protagonista, além de evidenciarem a importância simbólica e política do clube no cenário esportivo estadual.
Torneios nacionais e internacionais amistosos
- Taça Jeddah: 1977
- Torneio da Costa do Sol: 1980
- Torneio de Amsterdã: 1984
- Torneio de Berna: 1983
- Torneio de Bilbao: 1982
- Torneio de Paris: 1982
- Torneio de León: 1972
- Troféu Cidade de Vigo: 1977
- Troféu Conde de Fenosa: 1976
Esses torneios internacionais amistosos eram altamente valorizados na época e colocavam clubes brasileiros frente a frente com equipes tradicionais da Europa, funcionando como vitrine internacional. Reinaldo participou ativamente dessas campanhas, ampliando o prestígio do Atlético fora do Brasil.
Outras conquistas simbólicas
- Taça Belo Horizonte: 1972
- Taça do Trabalho: 1972
- Troféu Brasília 21 anos: 1981
- Taça 40 anos do Sindicato dos Jornalistas: 1985
- Troféu Sérgio Ferrara: 1985
Esses títulos completam um currículo que, embora não inclua o Campeonato Brasileiro, reforça a dimensão histórica de Reinaldo como o jogador mais vencedor e mais decisivo da história do Atlético-MG.
A despedida e o fim de uma era
Reinaldo disputou sua última partida pelo Atlético-MG em 11 de agosto de 1985, encerrando um dos ciclos mais marcantes da história do futebol mineiro.
Sua saída representou o fim de uma era em que o clube se estruturava em torno de um atacante dominante, capaz de decidir campeonatos praticamente sozinho. Os números, a idolatria e a memória coletiva da torcida mantêm Reinaldo como referência absoluta quando se fala em gols, Mineirão e Atlético-MG.
