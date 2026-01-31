A história de Rogério Ceni no São Paulo; jogos, gols e estatísticas

Ceni foi fundamental nas conquistas do São Paulo, incluindo Libertadores e Mundial em 2005.

Ele é recordista em partidas pelo mesmo clube, com 982 como capitão.

Rogério Ceni representa uma ruptura completa com o papel tradicional do goleiro no futebol. Em um esporte historicamente marcado por funções rígidas e especializações extremas, Ceni expandiu os limites da posição ao incorporar, de forma consistente, uma dimensão ofensiva ao seu jogo. O Lance! conta a história de Rogério Ceni no São Paulo.

Sua presença em bolas paradas não era circunstancial nem esporádica. Com treino específico, repetição exaustiva e precisão técnica, transformou faltas e pênaltis em jogadas ensaiadas tão decisivas quanto qualquer jogada ofensiva construída por atacantes. Isso fez com que adversários passassem a se preocupar defensivamente com um goleiro — algo praticamente inexistente até então.

Além do impacto técnico, Ceni simbolizou um modelo de profissionalismo raro no futebol brasileiro. Sua trajetória no São Paulo coincidiu com diferentes fases do clube, de reconstruções a períodos de hegemonia continental, sempre com protagonismo, liderança e identificação total com a instituição.

A história de Rogério Ceni no São Paulo

Jogos e números de Rogério Ceni pelo São Paulo

Os números de Rogério Ceni ajudam a dimensionar a magnitude de sua carreira, mas ganham ainda mais peso quando analisados em perspectiva histórica e competitiva:

Jogos pelo São Paulo: 1.237

Vitórias pelo clube: mais de 601

Jogos como capitão: 982

Pênaltis defendidos: 51

Títulos conquistados: 18

O total de partidas faz de Ceni o jogador que mais vezes vestiu a camisa de um mesmo clube na história do futebol mundial, superando marcas de Pelé pelo Santos e Ryan Giggs pelo Manchester United. Sua longevidade não foi passiva: ele permaneceu como titular absoluto por quase duas décadas.

O número elevado de vitórias reflete não apenas sua presença em campo, mas também a influência direta em campanhas vitoriosas, especialmente nos anos de maior competitividade do futebol brasileiro e sul-americano, entre o fim dos anos 1990 e o auge dos anos 2000.

Os 131 gols: como um goleiro virou artilheiro

Rogério Ceni marcou 131 gols oficiais, um feito sem precedentes no futebol profissional. Seu primeiro gol ocorreu em 15 de fevereiro de 1997, contra a União São João, pelo Campeonato Paulista, e abriu caminho para uma trajetória ofensiva que se tornaria marca registrada.

A distribuição dos gols mostra que não se tratava de improviso:

Gols de falta: 62 Gols de pênalti: 69

Ceni desenvolveu uma técnica refinada de batida, com variação de força, colocação e efeito, o que dificultava a leitura por parte dos goleiros adversários. Muitas de suas cobranças se tornaram referência técnica, estudadas por treinadores e jogadores ao longo dos anos.

Em 20 de agosto de 2006, ultrapassou José Luis Chilavert e assumiu oficialmente o posto de maior goleiro-artilheiro da história. Já em 27 de março de 2011, chegou ao centésimo gol em um clássico contra o Sport Club Corinthians Paulista, reforçando o peso simbólico de suas conquistas.

2005: o ano perfeito de Rogério Ceni

A temporada de 2005 consolidou Rogério Ceni como um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro, independentemente da posição. Naquele ano, ele foi líder técnico e emocional do time que conquistou:

Campeonato Paulista

Copa Libertadores da América

Mundial de Clubes da FIFA

No Mundial, além de defender de forma decisiva, converteu um pênalti contra o Al-Ittihad e foi eleito melhor jogador da competição, superando atletas de linha e se tornando um caso único na história do torneio.

Em 2005, Ceni marcou 21 gols, sendo artilheiro do São Paulo na temporada. O dado é ainda mais expressivo quando se considera o nível de exigência física e psicológica da posição de goleiro em um calendário tão intenso.

Reconhecimento individual e prêmios

O desempenho constante colocou Rogério Ceni entre os grandes nomes do futebol mundial durante seu auge técnico:

6 Bolas de Prata da revista Placar 1 Bola de Ouro do Campeonato Brasileiro (2008) Melhor jogador da Libertadores e do Mundial em 2005 Presença no Top 10 de goleiros do mundo da IFFHS em 2005, 2006 e 2007

Em 2007, tornou-se o primeiro atleta atuando no futebol sul-americano a ser indicado à Bola de Ouro da France Football, um reconhecimento raro para jogadores fora do eixo europeu, ainda mais para um goleiro.

Títulos conquistados por Rogério Ceni no São Paulo

Ao longo de seus 25 anos no São Paulo Futebol Clube, Rogério Ceni construiu uma das carreiras mais vitoriosas da história do futebol mundial em um único clube. Seus títulos refletem tanto o domínio continental do São Paulo nos anos 1990 quanto a hegemonia nacional entre 2005 e 2008.

Principais títulos internacionais

Copa do Mundo de Clubes da FIFA: 2005

Copa Intercontinental: 1993

Copa Libertadores da América: 1993 e 2005

Copa Sul-Americana: 2012

Recopa Sul-Americana: 1993 e 1994

Supercopa Libertadores: 1993

Copa CONMEBOL: 1994

Copa Master da CONMEBOL: 1996

Essas conquistas colocam Rogério Ceni como personagem central em praticamente todos os títulos internacionais relevantes da história do São Paulo. Em 2005, foi protagonista absoluto ao conquistar a Libertadores e o Mundial, sendo eleito o melhor jogador do torneio intercontinental.

Títulos nacionais

Campeonato Brasileiro: 2006, 2007 e 2008

Campeonato Paulista: 1998, 2000 e 2005

Torneio Rio–São Paulo: 2001

Supercampeonato Paulista: 2002

O tricampeonato brasileiro consecutivo consolidou Ceni como líder técnico e simbólico de uma das equipes mais dominantes da era dos pontos corridos. Em todas essas campanhas, atuou como capitão e referência defensiva e emocional do elenco.

Títulos pelas categorias de base

Campeonato Paulista (Categoria Juvenil): 1990 Campeonato Paulista (Categoria Aspirante): 1993 e 1995 Copa São Paulo de Futebol Júnior: 1993

Os títulos nas categorias de base reforçam a longevidade e a formação integral de Rogério Ceni dentro do próprio clube, desde as divisões inferiores até o topo do futebol mundial.

Recordes históricos de Rogério Ceni pelo São Paulo

Rogério Ceni é um dos jogadores mais recordistas da história do futebol mundial. Seus feitos estatísticos envolvem longevidade, regularidade, liderança e desempenho em alto nível por mais de duas décadas.

Jogador que mais atuou pelo São Paulo, superando Valdir Peres em 2005 Jogador com mais partidas por um único clube na história do futebol mundial, com mais de 1.100 jogos 1.000 partidas pelo São Paulo alcançadas em setembro de 2011 900 jogos pelo clube completados em 2010 500 jogos no Morumbi, recorde absoluto do estádio Jogador com mais partidas em Campeonatos Brasileiros Brasileiro com mais jogos na história da Copa Libertadores

Recordes defensivos e técnicos

Maior sequência sem sofrer gols pelo São Paulo em Campeonatos Brasileiros: 990 minutos Segundo goleiro menos vazado da história do Brasileirão em uma edição (2007) Goleiro do São Paulo com melhor aproveitamento em disputas de pênaltis pós-jogo Maior número de minutos consecutivos em campo na história do clube

Recordes de liderança

Jogador que mais vezes foi capitão de um mesmo time no mundo, com cerca de 980 jogos Marca inédita de 700 jogos como capitão, atingida em 2010 Reconhecido pelo Guinness Book como o atleta que mais vezes atuou e foi capitão por um único clube Recordes de vitórias e títulos Jogador que mais venceu por um único clube na história do futebol mundial Superou o recorde de Ryan Giggs em número de vitórias por um mesmo time Atleta com mais títulos oficiais pelo São Paulo Segundo goleiro mais vencedor por um único clube no futebol mundial

Recordes individuais e prêmios

Maior vencedor do Troféu Mesa Redonda Maior vencedor da Bola de Prata da revista Placar entre goleiros Único goleiro da história com mais de 100 gols oficiais, recorde reconhecido pelo Guinness

Longevidade, liderança e identidade

Rogério Ceni construiu um legado que vai além das estatísticas. Sua relação com o São Paulo foi marcada por identificação institucional, liderança constante e compromisso profissional ao longo de 25 anos.

Foi capitão em 982 partidas, recorde absoluto no futebol mundial, e referência para diferentes gerações de jogadores. O apelido "Mito", criado por Victor Birner, sintetiza a forma como sua figura extrapolou o campo e se transformou em símbolo de uma era.

Entre 2005 e 2008, período mais vitorioso do clube no século XXI, Ceni foi o eixo de estabilidade de um time que conquistou três Campeonatos Brasileiros consecutivos, algo inédito na era dos pontos corridos.

A despedida e o legado eterno

Rogério Ceni encerrou sua carreira em 2015, após adiar a aposentadoria duas vezes para seguir contribuindo tecnicamente com o elenco. Sua última partida oficial aconteceu em 28 de outubro de 2015, pela Copa do Brasil.

A despedida definitiva ocorreu no Morumbi, em dezembro, em um jogo festivo que reuniu gerações campeãs do clube. Como símbolo final de sua trajetória, converteu um pênalti, encerrando a carreira da mesma forma que a construiu: decidindo.