Defendeu o Cruzeiro por 13 anos, acumulando 557 partidas e sendo o segundo goleiro em atuações.

Quando se recorda o esquadrão do Cruzeiro que assombrou o Brasil na década de 1960, é natural que a memória resgate imediatamente a magia ofensiva regida por Tostão, Dirceu Lopes e Piazza. No entanto, a fundação que permitia a essa constelação atacar de forma tão impiedosa estava posicionada sob as traves. Raul Guilherme Plassmann não foi apenas o guardião da melhor geração que o futebol mineiro já produziu; ele foi um revolucionário que redefiniu a estética e o comportamento de um goleiro no país. O Lance! relembra a história de Raul Plassmann no Cruzeiro.

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Seguro, cerebral e dono de um senso de colocação privilegiado, Raul apostava na economia de movimentos. Ao invés das grandes pontes plásticas que empolgavam a torcida, ele preferia o posicionamento antecipado, chegando sempre antes dos atacantes. Esse pragmatismo letal, combinado a um carisma inegável e a quebras de protocolo dentro de campo, consolidou-o como um dos maiores ídolos da rica história do Cruzeiro Esporte Clube.

A história de Raul Plassmann no Cruzeiro

A chegada a Minas e a revolução da camisa amarela

O desembarque de Raul no Cruzeiro ocorreu em 1965, em um momento crucial de transição para o futebol do estado de Minas Gerais. O jovem arqueiro assumiu a meta celeste com a responsabilidade de substituir o então ídolo Geraldo II, mas logo mostrou que trazia muito mais do que defesas consistentes. Em uma época marcada por superstições e formalidades, na qual a totalidade dos goleiros usava uniformes pretos ou em tons muito escuros, ele ousou desafiar a tradição.

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A quebra de paradigma nasceu quase por acaso. Relatos históricos apontam que, na ausência de uma camisa oficial escura de mangas longas que o servisse em um dia de frio, Raul improvisou vestindo uma blusa de moletom amarela de gola rolê. O choque visual foi absoluto. A cor viva não apenas irritava os atacantes rivais, mas transformou o goleiro em um ícone de estilo no esporte brasileiro. A camisa amarela virou a sua marca registrada eterna e inaugurou a era do marketing e das cores no vestuário dos goleiros do país.

Os números de Raul Plassmann no Cruzeiro

A regularidade e a competência de Raul renderam uma passagem extremamente longeva pela Toca da Raposa. O arqueiro defendeu as cores do Cruzeiro de 1965 até o ano de 1978. Durante as treze temporadas em que esteve vinculado ao clube, ele entrou em campo em um total de 557 partidas oficiais. Essa marca extraordinária o consolida como o segundo goleiro que mais atuou pelo time em todos os tempos, atrás apenas de Fábio, e o quinto jogador geral no ranking de partidas da instituição.​

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Além da longevidade impressionante, Raul registrou façanhas estatísticas que beiram o inacreditável. Em 1969, vivendo o auge técnico e físico de sua forma, ele estabeleceu um recorde mundial à época, de acordo com registros jornalísticos: o arqueiro conseguiu ficar 1.016 minutos ininterruptos, o equivalente a pouco mais de 11 partidas completas, sem sofrer um único gol atuando pela equipe celeste.​

O currículo de títulos e a glória continental

O talento do dono da camisa amarela foi fundamental para preencher a sala de troféus do Cruzeiro com conquistas que mudaram o patamar do clube. Sua consagração máxima em âmbito nacional ocorreu muito cedo. Em 1966, ele foi titular absoluto da equipe que derrotou o lendário Santos de Pelé para sagrar-se campeã da Taça Brasil, o principal torneio nacional da época. As atuações de Raul parando o melhor ataque do mundo mostraram que o futebol mineiro estava pronto para dominar o país.

A soberania estabelecida em Minas Gerais foi avassaladora. O paredão celeste faturou impressionantes dez edições do Campeonato Mineiro, erguendo as taças estaduais nos anos de 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1972, 1973, 1974, 1975 e 1977. A sequência de vitórias ratificou o Cruzeiro como a potência absoluta da região durante a era comandada por seu goleiro.​

O ápice na Libertadores

A coroa definitiva do ciclo de Raul no Cruzeiro foi cravada no cenário sul-americano. Em 1976, em uma campanha épica e marcada pela tensão tática contra rivais argentinos e uruguaios, ele foi o líder defensivo da equipe que conquistou o inédito título da Copa Libertadores da América. Suas defesas cruciais e a liderança fria exercida no vestiário durante aquela campanha foram determinantes para o sucesso final do clube.​

Raul Plassmann deixou o Cruzeiro em 1978 para continuar sua trajetória vitoriosa no Flamengo (onde seria campeão do mundo nos anos 1980), mas o seu legado permaneceu intocável em Belo Horizonte. Os 557 jogos e as glórias que levaram o escudo celeste do Mineirão ao topo da América asseguram que o inventor da camisa amarela seja eternizado como a lenda inquestionável do gol cruzeirense.