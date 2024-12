WNBA é eleita a liga esportiva que ‘mais cresce no mundo’ em 2024

A temporada 2023/24 da WNBA entrou para a história da liga como a mais assistida da história. Em relatório produzido pela Morning Consult, a competição está no topo da lista de marcas esportivas que mais cresceram neste ano.

Fator Caitlin Clark e renovação

Um dos principais rostos da liga, Caitlin Clark, do Indiana Fever, foi eleita a “atleta do ano” pela Revista Time. A jogadora de 22 anos teve grande impacto em sua primeira temporada na principal competição de basquete feminino do planeta.

Logicamente, o impacto de Clark não foi somente para si, mas para a WNBA. A participação dela impulsionou um crescimento de audiência e repercussão no campeonato. O duelo entre Fever e Mystics quebrou o recorde de público em um único duelo da WNBA, com um total de 20.711 pessoas.

Além de Clark, a brasileira Kamilla Cardoso também fez parte do processo de renovação da WNBA. Mesmo fora dos playoffs, ela terminou a temporada com médias de 9,8 pontos, 7,9 rebotes, 1,7 assistências e 0,5 roubos de bola por noite.

Na geração do 2024 WNBA Draft, outros nomes como Angel Reese (rival de Kamilla no colegial e companheira pelo Chicago Sky), Rickea Jackson; do Los Angeles Sparks, e Leonie Fiebich; do New York Liberty, são destaques em seu primeiro ano de liga.

Em números, foi a temporada mais assistida da liga nos últimos 24 anos. Na final da temporada 2023/24, entre New York Liberty e Minnesota Lynx, o número de espectadores simultâneos foi recorde na história da liga, com um aumento de 142% na audiência das finais em comparação à temporada passada. Os 17 jogos da pós-temporada tiveram, em média, 970 mil telespectadores cada um. Em patrocínios, a WNBA superou 136 milhões durante a temporada regular de 2024.