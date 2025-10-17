Corinthians x Atlético-MG: veja o valor de mercado dos elencos

Na tabela do Campeonato Brasileiro, Corinthians e Atlético-MG estão iguais em número de pontos, vitórias e empates. Até o saldo de -5 gols é o mesmo. Adversárias neste sábado, as equipes têm só uma diferença relevante: milhões de euros de diferença em valor de mercado.

Mais especificamente € 13,05 milhões de diferença. Contudo, estes milhões significam apenas três posições de distância no ranking de elencos mais valiosos da competição: o Corinthians tem o quinto grupo de jogadores de melhor avaliação; o do Atlético-MG é o oitavo.

O time paulista, mandante nesta rodada, tem grupo de jogadores avaliado em € 110,45 milhões. O Galo, por sua vez, vale, atualmente, € 97,4 milhões. Ambos os valores de acordo com o site especializado Transfermarkt.

Por time

No Corinthians, os jogadores de melhor avaliação são o centroavante Yuri Alberto (€ 22 milhões) e o meia Rodrigo Garro (€ 13 milhões). Na lista dos cinco jogadores com maior valor estão também Breno Bidon (€ 12 milhões), Hugo Souza (€ 10 milhões) e Memphis Depay (€ 9 milhões).

Pelo lado do Atlético-MG, o destaque maior é Guilherme Arana, avaliado em € 8 milhões. Na sequência, Gustavo Scarpa (€ 7,5 milhões); Tomás Cuello e Gabriel Menino (€ 7 milhões); Rony, Lyanco e Natanael (€ 6 milhões).

