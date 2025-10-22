Flamengo x Racing: veja a diferença no valor dos elencos

As semifinais da Copa Libertadores da América começam nesta quarta-feira com o duelo entre Flamengo e Racing (ARG) no Maracanã. Times de tradição, com diferentes níveis de sucesso recente... mas com uma distância inegável no valor de mercado dos elencos.

O Flamengo, mandante da primeira partida, tem grupo de jogadores avaliado em € 195,9 milhões (R$ 1,225 bilhão, na conversão atual). O elenco do Racing, por outro lado, vale € 77,23 milhões (R$ 482,9 milhões). Os dados são do site especializado Transfermarkt.

A diferença, portanto, entre os times brasileiro e argentino é de 2,5 vezes. A vantagem rubro-negra se observa na lista individual: somente um jogador da equipe visitante passa dos € 10 milhões em valor de mercado. É o meia Nardoni (€ 11 milhões). O segundo jogador mais valioso é o zagueiro Sosa (€ 8 milhões).

E mesmo o jogador mais valioso da equipe argentina seria apenas o sexto de maior valor do Rubro-Negro. Os jogadores de maior valor de mercado do confronto são Samuel Lino (€ 22 milhões), Pedro (€ 20 milhões), Arrascaeta (€ 15 milhões), Léo Ortiz (€ 15 milhões) e De la Cruz (€ 12 milhões).

Como chega o Flamengo

O Flamengo, em busca do tetracampeonato da Libertadores (campeão em 1981, 2019 e 2022), chega com moral para a partida desta quarta-feira. Afinal, vem de vitória por 3 a 2 em cima do Palmeiras no final de semana, em partida que contou com os dois líderes do Brasileirão. Além disso, contará com um grande apoio da torcida rubro-negra, que prepara uma grande festa no Maracanã para o primeiro compromisso das semifinais.

Como chega o Racing

O Racing, campeão em 1967, não contará com Alan Foneris, Franco Pardo e Elías Torres, lesionados. O último, inclusive, passou por cirurgia no joelho direito nesta terça-feira. Além disso, Rojas, recém-recuperado de problema na coxa direita, é dúvida no time titular.