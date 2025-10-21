A torcida do Paraná promete se encontrar na Vila Capanema, estádio do clube, para apoiar e mobilizar a venda da Sociedade Anônima do Futebol (SAF). O clube negocia 90% das ações por R$ 212 milhões, enquanto um ex-presidente tem 10%.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O encontro entre os torcedores está previsto para quinta-feira (23), às 19h30 (de Brasília), na entrada da rua Engenheiros Rebouças. A torcida pretende passar uma imagem de união e esperança.

- Vamos mostrar que o maior patrimônio do Paraná Clube é a sua torcida! Por anos carregamos nas costas o peso da história, a dor das quedas e a esperança que nunca morre. Fomos testados em todas as áreas... mas seguimos de pé, com o peito aberto e a guarda alta. Chegou o tempo de virar a página. A força do Paraná vem do seu povo, e o seu povo está pronto para lutar! Esqueça as cores de movimentos, coletivos ou grupos. Nesse dia, somos todos um só: Paraná Clube! - diz o texto.

continua após a publicidade

O dia da manifestação não é por acaso e antecede uma data importante para o Tricolor. Na tarde de sexta-feira (24), de forma virtual, uma Assembleia Geral dos Credores (AGC) decidirá a aprovação ou reprovação do plano modificativo da Recuperação Judicial (RJ), que pretende ter maiores garantias de pagamentos das dívidas.

A aceitação dos credores é determinante para a venda da SAF ser concluída até o final deste ano, principalmente se não tiver mudanças na forma de pagar a RJ. Já se for aprovado o plano modificativo, o Conselho Deliberativo precisa dar o aval final e depois a juíza Mariana Gusso, do 1ª Vara de Falências de Curitiba, homologar a tratativa.

continua após a publicidade

Se a ACG não chegar a um acordo, nem com plano atual e nem no moficativo, a SAF volta a ficar travada e coloca incertezas do futuro. Além disso, sem cumprir nenhum pagamento na Recuperação Judicial, oficializada em setembro de 2023, o Paraná ainda corre o risco de ter a falência decretada - alguns credores apoiam esse movimento.

Conselho do Paraná Clube aprova pré-proposta por venda da SAF

Na noite de segunda-feira (20), o Conselho Deliberativo do Paraná Clube aprovou, por unanimidade, a proposta da NextPlay Capital Ltda. Essa aprovação, contudo, é uma prévia.

Se os credores alterarem o pagamento da Recuperação Judicial, a Nextplay precisa adequar a oferta e passar novamente pela aceitação dos conselheiros paranistas. O grupo de investidores também pode recuar e desistir da proposta, já que o plano modificativo coloca a responsabilidade da empresa pagar a dívida da RJ, caso a venda da sede/leilão da Kennedy não aconteça ou não cubra todo o valor (R$ 89,92 milhões).

A Netxplay, que envolve emprésarios brasileiros e estrangeiros não revelados nos investimentos, é liderada por Pedro Weber, ex-América-RN e que seria o futuro CEO. A empresa conseguiu o direito de preferência e tem até três dias úteis para cobrir qualquer oferta concorrente.

Os demais interessados, por exemplo, precisam fazer uma proposta 10% superior para poder concorrer na compra da SAF do Tricolor. No final de agosto, o Paraná chegou a receber uma oferta vinculante de R$ 250 milhões, mas o empresário envolvido não deve entrar na disputa aberta por entender que a diretoria paranista já escolheu para quem quer vender a SAF.

O investimento da SAF do Paraná Clube

valor mínimo: R$ 212 milhões R$ 42 milhões para dívidas com a Receita Federal do Brasil e o Banco Central do Brasil (Bacen) R$ 10 milhões para a construção de Centro de Treinamento na sub-sede do Boqueirão (até 2028) R$ 60 milhões para a Vila Capanema R$ 10 milhões anuais para o futebol (sem divisão) R$ 21,9 milhões (Série D) R$ 28 milhões (Série C) R$ 46,8 milhões (Série B) R$ 85 milhões (Série A)

A camisa do Paraná Clube em 2025. Foto: Marcus Benedetti/Paraná

Paraná Clube tem prejuízo de R$ 8,4 milhões em 2024

De acordo com o balanço financeiro, o Paraná teve prejuízo de R$ 8,4 milhões no ano passado. O clube disputou apenas a Segundona do Campeonato Paranaense, competição vai jogar novamente em 2026 após a queda neste ano.

Já a dívida total subiu de R$ 162,7 milhões para R$ 171,6 milhões.