O Flamengo entra em campo nesta quarta-feira (10) diante do Cruz Azul pela Copa Intercontinental e inicia a disputa do seu último torneio na temporada 2025. Diante dos mexicanos, o rubro-negro tenta se classificar na disputa das quartas de final do torneio da Fifa e pode faturar mais uma premiação pesada neste ano. Até agora, o time carioca chegou perto dos R$ 390 milhões acumulados em premiação no ano, valor que ainda não pode ser cravado já que a CBF ainda não divulgou o bônus financeiro do torneio.

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

No Intercontinental, a premiação total para quem entra nas quartas de final é de US$ 5 milhões, equivalente a R$ 27,2 milhões na cotação atualizada. É a soma da arrecadação das três fases em disputa. Diante do Cruz Azul, o Flamengo pode faturar US$ 2 milhões (R$ 10,8 milhões) caso se classifique para a semifinal. Se for eliminado, o rubro-negro se despede do torneio com US$ 1 milhão (R$ 5,4 milhões), bônus mínimo que pode ser pago ao time brasileiro.

Nas semifinais, o possível adversário do Flamengo é o Pyramids, do Egito. No confronto, a equipe comandada por Filipe Luís entra em campo na disputa de mais US$ 2 milhões (R$ 10,8 milhões) e uma vaga na grande decisão. Se for eliminado, sai do torneio apenas com o a premiação paga nas quartas.

continua após a publicidade

A decisão do Intercontinental já tem o Paris Saint-Germain como uma das equipes confirmadas. Os atuais campeões europeus e vice-campeões do Mundial de Clubes da Fifa se classificaram direto para a final após o título da Champions League da última temporada. O jogo final tem premiação mínima de US$ 4 milhões (R$ 21,7 milhões), que é a soma do valor das quartas e da semifinal.

Entretanto, caso fature o título, o Flamengo ganha mais US$ 1 milhão e fecha sua participação na competição da Fifa com os US$ 5 milhões (R$ 27,2 milhões). Isso significa que o Intercontinental pode alavancar as bonificações do rubro-negro para mais de R$ 410 milhões somando todas as campanhas da temporada.

continua após a publicidade

Veja a premiação do Intercontinental dividida por fase

Quartas de final

Eliminado: US$ 1 milhão (R$ 5,4 milhões)

Classificado: US$ 2 milhões (R$ 10,8 milhões)

Semifinal

Eliminado: permanece com US$ 2 milhões (R$ 10,8 milhões)

Classificado: soma mais US$ 2 milhões (R$ 10,8 milhões)

Final

Vice-campeão: permanece com US$ 4 milhões (R$ 21,7 milhões)

Campeão: soma mais US$ 1 milhão (R$ 5,4 milhões)

Total do campeão: US$ 5 milhões (R$ 27,2 milhões)