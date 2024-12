Vitória fecha acordo de patrocínio master com a casa de apostas Bet7K

O Vitória anunciou, na tarde desta segunda-feira (16), que assinou contrato de patrocínio master com a casa de apostas esportivas Bet7K. O acordo passa a valer no dia 1º de janeiro de 2025 e terá duração de três anos. Entre as competições que o time de Salvador vai disputar no próximo ano estão o Brasileirão e a Copa Sul-Americana.

O clube rescindiu o contrato com sua antiga patrocinadora master, a Betsat, recentemente e de forma amigável.

Além da exposição nas camisas de jogo, treino e viagens, a empresa terá espaços e propriedades de marketing e digital, além de ações de publicidade com o time.

O Vitória não é o primeiro time a ser patrocinado pela Bet7K. A plataforma também possui investimentos no esporte e patrocina o Mirassol, clube que conquistou o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro; Novorizontino; Operário; Athletic Club; Ituano; Brusque; além da Federação Mineira de Futevôlei e da CBV (Confederação Brasileira de Vôlei).

Lance da partida entre Vitória e Grêmio no Brasileirão 2024 (Foto: Luiz Erbes/AGIF)

- Estamos muito felizes em anunciar a Bet7K como a nova patrocinadora master do Vitória. Essa parceria representa um passo importante para o clube e reflete nossa confiança no potencial de crescimento mútuo - afirmou Fábio Mota, presidente do Esporte Clube Vitória.

- O nosso planejamento para 2025 inclui novos patrocínios e grandes parcerias, com muitas oportunidades tanto no futebol como em outros esportes. Estamos muito felizes com esse novo momento. A parceria com o Vitória é só o começo, e mostra que estamos no caminho certo consolidando a Bet7K no cenário nacional - comemorou José Victor Valadares, diretor executivo da Bet7K.