Palmeiras x Fluminense tem ingressos a partir de R$ 50; veja preços e onde comprar

Os ingressos para a partida entre Palmeiras e Juventude marcado para o sábado (22), às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, estarão à venda na próxima segunda-feira (17) a partir de R$ 50. Confira os preços e onde comprar.

O primeiro lote de entradas estará disponível apenas para sócios Avanti, por meio do site www.ingressospalmeiras.com.br. A venda geral, por sua vez, será iniciada a partir das 10h (de Brasília) desta quarta-feira (19).

Geral Norte: R$50,00 [inteira] e R$25,00 [meia-entrada] Gol Norte: R$120,00 [inteira] e R$60,00 [meia-entrada] Gol Sul: R$160,00 [inteira] e R$80,00 [meia-entrada] Central Leste: R$180,00 [inteira] e R$90,00 [meia-entrada] Central Oeste: R$200,00 [inteira] e R$100,00 [meia-entrada] Superior Norte: R$120,00 [inteira] e R$60,00 [meia-entrada] Superior Sul: R$120,00 [inteira] e R$60,00 [meia-entrada] Superior Leste: R$140,00 [inteira] e R$70,00 [meia-entrada] Superior Oeste: R$140,00 [inteira] e R$70,00 [meia-entrada]

*Preço para torcedores comuns.

Setor Geral Norte: localizado abaixo do Gol Norte, o setor Geral Norte possui ingressos com preços inferiores aos cobrados para os demais espaços da arena palestrina – os torcedores que adquirirem bilhetes para o setor Geral Norte assistirão de pé aos jogos do Verdão. O novo setor tem capacidade para cerca de 750 torcedores, que vão acessá-lo pelo Portão B (Avenida Francisco Matarazzo).

Quais são as opções do transporte público?

A forma mais prática de chegar ao Allianz Parque é utilizando o transporte público. O estádio está estrategicamente localizado em uma região bem atendida por linhas de ônibus e metrô de São Paulo.

A estação mais próxima é a Estação Barra Funda, na linha vermelha do metrô, de onde você pode seguir a pé ou pegar um ônibus até o estádio.

Para aqueles que preferem ônibus, há várias linhas que passam próximo ao Allianz Parque, permitindo fácil acesso. Uma dica importante é utilizar aplicativos como Moovit ou Google Maps para planejar sua rota em tempo real, consultando horários e conexões.

