Há seis meses no ar, canal alcança mais de 40 milhões de pessoas

No último dia 4 de março, a "GeTV" completou seis meses no ar. Neste primeiro semestre de vida, a plataforma que oferece conteúdo gratuito alcançou mais de 40 milhões de espectadores e mais de 190 milhões de horas consumidas. O primeiro evento que o canal transmitiu foi um amistoso da Seleção Brasileira, contra o Chile.

Somando todas as redes em que a marca está presente (Instagram, X, Youtube, Tiktok e mais) já são mais de 4 bilhões de visualizações, com 1,8 bilhão vindo somente do Youtube. Rendendo um crescimento de 118% desde a estreia, agora com 14 milhões de seguidores, o canal já atingiu 564 milhões de espectadores com transmissões ao vivo.

Elenco da GE TV (Foto: Reprodução/GETV)

Até agora, a emissora já quebrou alguns recordes. Neste momento, o vídeo mais assistido do canal é a transmissão do jogo entre Paris Saint Germain e Flamengo, na final da Copa Intercontinental, em dezembro de 2026, com mais de 33 milhões de visualizações. Logo depois, os vídeos mais assistidos são Vasco e Corinthians pela final da Copa do Brasil de 2025, com 27 milhões de visualizações e Flamengo e Corinthians, pela final da Super Copa Rei 2026, com 26 milhões de visualizações.

A final da Copa Intercontinental, inclusive, é a transmissão esportiva com mais curtidas na história do Youtube brasileiro, e ainda ocupa o terceiro lugar do ranking das mais assistidas simultaneamente da história do YouTube mundial, com pico de 5,7 milhões de espectadores conectados ao mesmo tempo.

Pensado para conversar com mais facilidade com as gerações mais novas, o canal possui um público majoritariamente jovem. 56% dos espectadores da emissora possuem até 34 anos.