Depois da ida precoce para a Europa, quando foi comprado pelo Barcelona, Vitor Roque está de volta ao Brasil. O "Tigrinho" optou por rescindir seu empréstimo com o Real Bétis para se tornar jogador do Palmeiras. A negociação custou 25 milhões de euros (R$ 153,17 milhões) aos cofres do Verdão, com a possibilidade de mais cinco milhões de euros (R$ 30,63 milhões) caso metas sejam atingidas.

Desta forma, Vitor Roque se torna a sexta maior venda de um brasileiro por parte do Barcelona, ao lado de Emerson Royal e Thiago Alcântara - sendo este naturalizado espanhol. O novo reforço do Palmeiras fica à frente de nomes como Ronaldinho Gaúcho e Philippe Coutinho, mas atrás de Neymar, Ronaldo Fenômeno, entre outros.

💰 Veja a lista de maiores vendas de brasileiros no Barcelona:

1️⃣ Neymar 👉 PSG - 222 milhões de euros (R$ 1,3 bilhão na cotação atual)

2️⃣ Arthur Melo 👉 Juventus - 80,6 milhões de euros (R$ 493 milhões)

3️⃣ Paulinho 👉 GZ Evergrande - 42 milhões de euros (R$ 257 milhões)

4️⃣ Malcom 👉 Zenit - 41,5 milhões de euros (R$ 254 milhões)

5️⃣ Ronaldo 👉 Inter de Milão - 26,5 milhões de euros (R$ 162 milhões)

6️⃣ Emerson Royal 👉 Totteham - 25 milhões de euros (R$ 153 milhões)

6️⃣ Thiago Alcântara 👉 Bayern de Munique - 25 milhões de euros (R$ 153 milhões)

6️⃣ Vitor Roque 👉 Palmeiras - 25 milhões de euros (R$ 153 milhões)

7️⃣ Ronaldinho Gaúcho 👉 Milan - 24,15 milhões de euros (R$ 147 milhões)

8️⃣ Philippe Coutinho 👉 Aston Villa - 20 milhões de euros (R$ 122 milhões)

A compra de Vitor Roque também se torna a maior na história do futebol brasileiro. O posto era anteriormente de Thiago Almada, que foi contratado pelo Botafogo em 2024 pela quantia de 22 milhões de euros, cerca de R$ 137 milhões. Na atual janela, o Palmeiras já havia comprado Paulinho, que foi a quinta maior contratação do país (R$ 113 milhões).

Quando Vitor Roque estreia pelo Palmeiras?

A caminho do Brasil após ter seu contrato rescindido pelo Real Bétis, Vitor Roque ainda não tem previsão de estreia pelo Palmeiras. Será preciso que seu nome seja regularizado no BID para que ele esteja apto a atuar no futebol brasileiro. Enquanto aguarda o jogador, o Verdão retorna aos gramados no sábado (1), quando visita o São Bernardo, às 18h30 (de Brasília), pelas quartas de final do Paulistão.