São Bernardo e Palmeiras se enfrentam neste sábado (1), em duelo válido pelas quartas de final do Campeonato Paulista. A bola rola a partir das 20h30 (de Brasília), no Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo (SP), com transmissão da CazéTV (Youtube), UOL Play (serviço de streaming), Nosso Futebol+ (serviço de streaming) e Zapping TV (serviço de streaming).

Confira as informações do jogo entre São Bernardo e Palmeiras

✅ FICHA TÉCNICA

SÃO BERNARDO X PALMEIRAS

QUARTAS DE FINAL - CAMPEONATO PAULISTA

📆 Data e horário: sábado, 1° de março de 2025, às 20h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo (SP)

📺 Onde assistir: CazéTV, UOL Play, Nosso Futebol+ e ZappingTV

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

SÃO BERNARDO (Técnico: Ricardo Catalá)

Alex Alves; Maciel, Matheus Salustiano e Pedro Carrerette; Rodrigo Ferreira, Lucas Lima, Romisson e Pará; Fabrício Daniel, Léo Jabá e Rodolfo.

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Weverton; Marcos Rocha, Murilo, Naves e Vanderlan; Emi Martínez (Aníbal Moreno), Richard Ríos e Raphael Veiga; Estêvão, Facundo Torres e Flaco López.

