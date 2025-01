Vendas de Endrick e Estêvão, do Palmeiras, são suficientes para quitar estádio do Corinthians

As vendas milionárias do Palmeiras de Endrick e Estêvão somam valor suficiente para quitar a divída da Neo Química Arena, do Corinthians. Vendidos para Real Madrid e Chelsea, respectivamente, os dois jovens são umas das maiores promessas do futebol brasileiro nos últimos anos.

Em dívida com a Caixa Econômica por conta do estádio, o Corinthians precisa arrecadar mais R$ 665.398.950,00 para saldar o débito. Inicialmente, o valor era de R$ 400 milhões, mas aumentou devido à soma de juros na operação.

A Gaviões da Fiel anunciou que a vaquinha liquidou a décima oitava parcela do débito do Timão com o banco estatal. O valor pago na parcela foi de R$ 391.591,33. Foi o primeiro repasse do financiamento coletivo ao banco estatal neste ano. Ao todo, a vaquinha já arrecadou R$ 34.601.050,00.

O que impressiona é que esses valores altos seriam quitados somente com as vendas de Estêvão e Endrick do Palmeiras. Ainda no Alviverde, Estêvão foi comprado pelo Chelsea por um valor que pode chegar a R$ 358 milhões, sendo R$ 262,1 milhões fixos, e R$ 96,13 milhões em metas nos valores da época.

Já no Real Madrid, Endrick foi vendido por R$ 198 milhões fixos, com pagamento parcelado, e R$ 141 milhões em bônus de acordo com desempenho. Esse valor totaliza aproximadamanete R$ 340 milhões.

Somadas, as duas joias podem chegar a render quase R$ 700 milhões. Esse valor supera com sobra a quantia necessária para quitar a dívida da Neo Química Arena. Lançada em novembro, a campanha tem enfrentado uma queda nos valores doados nos últimos dias. A Gaviões da Fiel, acredita que o baixo rendimento era esperado neste final de ano e está planejando novas ações para motivar os torcedores.

Confira os boletos já pagos pela vaquinha do Corinthians

1ª parcela - R$ 15.186.220,64

2ª parcela - R$ 9.446.036,86

3ª parcela - R$ 1.058.858,29

4ª parcela - R$ 782.832,51

5ª parcela - R$ 813.148,71

6ª parcela - R$ 1.513.540,08

7ª parcela - R$ 278.256,42

8ª parcela - R$ 269.438,57

9ª parcela - R$ 223.956,41

10ª parcela - R$ 354.214,56

11ª parcela - R$ 713.343,24

12ª parcela - R$ 528.070,05

13ª parcela - R$ 634.696,24

14ª parcela - R$ 270.355,67

15ª parcela - R$ 228.500,94

16ª parcela - R$ 711.040,59

17ª parcela - R$ 471.772,84

18ª parcela - R$ 391.591,33.