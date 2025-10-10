O domínio do Brasil sobre a Coreia do Sul foi absoluto. Do início ao fim, com gols nos primeiros minutos e na reta final da partida. Um reflexo, em campo, da diferença dos elencos. E, especialmente no ataque, os autores dos gols são representantes de bilhões de reais em valor de mercado: foram dois de Rodrygo, dois de Estêvão e um de Vini Jr, que fechou a goleada.

Vini Jr está avaliado em € 150 milhões (R$ 928 milhões), Rodrygo em € 80 milhões (R$ 495 milhões) e Estêvão em € 60 milhões (R$ 371 milhões). Ao todo, € 290 milhões. O que, na conversão atual, dá R$ 1,8 bilhão). Todos números de acordo com o site especializado Transfermarkt.

Do trio goleador desta sexta-feira, Vini Jr é o sexto na lista mundial. À frente dele estão apenas Lamine Yamal, Jude Bellingham, Erling Haaland, Kylian Mbappé e Bukayo Saka

Valor de mercado

Jogador Time Valor

Yamal Barcelona € 200 milhões

Bellingham Real Madrid € 180 milhões

Haaland Manchester City € 180 milhões

Mbappé Real Madrid € 180 milhões

Saka Arsenal € 150 milhões

Vini Jr Real Madrid € 150 milhões

Em campo, além de um gol, Vini Jr também deu uma assistência, assim como Matheus Cunha, Bruno Guimarães e Casemiro. Foi uma partida que satisfez ao técnico da Seleção, Carlo Ancelotti.

- Estou muito satisfeito com o jogo da equipe. Obviamente, se você coloca uma base forte, com uma equipe sólida na defesa, a qualidade individual na frente aparece. A equipe se saiu muito bem, porque o Rodrygo jogou uma partida muito boa, o Estêvão também - destacou o italiano, antes de concluir:

- Na frente, a equipe tem muita variedade, muita solução ofensiva, e hoje aproveitamos a qualidade individual desses jogadores.