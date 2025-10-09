A Copa do Mundo dos Estados Unidos, Canadá e México se aproxima. Em termos comerciais, contudo, ela já está praticamente pronta. A CazéTV e o Youtube anunciaram, nesta quinta-feira, a venda de cotas de patrocínio para a competição. E são 11 as empresas que vão anunciar suas marcas nas transmissões: Ambev, Bet365, Betnacional, Coca-Cola, Decolar, GM, iFood, Itaú, KTO, Mercado Livre e Vivo.

- Estamos construindo junto com as marcas e com o YouTube uma nova forma de viver a Copa do Mundo. Entregamos conteúdo premium, engajamento e formatos que conectam marcas e torcedores envolvidos num ambiente único e que já tem o reconhecimento do mercado - destaca Christian Mutzig, Sócio da LiveMode, empresa que opera a CazéTV. E ele completa:

- A plataforma do YouTube potencializa a sensação de comunidade, já que todas as esferas da transmissão podem participar da mesma conversa e viverem juntas a mesma emoção.

Nos últimos anos, além da Copa do Mundo de Clubes do meio deste ano, a CazéTV transmitiu a Copa do Mundo de 2022, a Copa do Mundo Feminina de 2023, a Uefa Euro de 2024 e os Jogos Olímpicos de Paris, no ano passado. Isso além de recentes Campeonato Paulista e Brasileiro.

- O sucesso comercial da Copa do Mundo na CazéTV é um marco que demonstra o poder da nossa plataforma em unir criadores de conteúdo, grandes marcas e uma comunidade de fãs apaixonada. No YouTube, a transmissão de um jogo se transforma em uma conversa interativa e vibrante - celebra Aline Moda, diretora de agências, parceiros e brand solutions do Google Brasil - o Youtube pertence ao Google. E ela conclui:

- O sucesso comercial prova que as marcas entendem o valor de se conectar de forma autêntica com essa audiência engajada, e estamos entusiasmados em ser mais que parceiros comerciais, mas o palco onde essa nova era da transmissão esportiva se consolida.

Argélia garante vaga

A Argélia está classificada para a Copa do Mundo de 2026. Com a vitória por 3 a 0 sobre a Somália, desta quinta-feira (9), pela penúltima rodada das Eliminatórias Africanas, o país garantiu a vaga no Mundial que será disputado nos Estados Unidos, Canadá e México. Riyad Mahrez, o principal nome da seleção argelina, marcou um dos gols, enquanto Mohamed Amoura fez um doblete no Estádio Miloud Hadefi, em Orão.