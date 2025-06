Empresa de tecnologia aposta em IA para descobrir ‘novo Neymar’ no futebol

A empresa de tecnologia Footbao, com sede na Suíça, escolheu o Brasil como o país ideal para desenvolver seu novo projeto, que promete unir a tecnologia da inteligência artificial com o futebol brasileiro para descobrir novos talentos do esporte no país. Desde 2023 a marca iniciou um projeto para identificar atletas com potencial de se tornarem craques dentro de campo e auxiliar no processo de monitoramento de analistas de desempenho, principalmente nas categorias de base.

A Footbao se define como uma rede social inspirada no TikTok e que busca descobrir o "novo Neymar" ou o "novo Vinicius Jr." através da plataforma, que já soma mais de 100 mil usuários cadastrados ao redor do mundo, com uma concentração maior no Brasil. A ideia é os jogadores publiquem seus conteúdos no app, que passa a monitorar seus talentos através do uso de IA.

O CEO da empresa, Nick Rappolt, com formação em finanças e marketing na Universidade de Oxford, na Inglaterra, explica que a forma encontrada pela plataforma para potencializar a descoberta de novos talentos é usar a IA para ser um filtro inicial. Após publicarem os vídeos no app, a IA é responsável por minutora as habilidades mostradas nas imagens, como posicionamento em campo, dribles, passes e finalizações.

- Você pode comparar exatamente as mesmas habilidades ou exercícios de uma criança no Brasil com uma da Malásia ou dos Estados Unidos com outra da África, então isso é padronização pura e vai ajudar a vida de clubes e olheiros na busca por novos talentos. Isso ajuda os clubes a encontrarem jogadores que atendam às suas necessidades com mais precisão, em escala nacional e com muito mais exatidão - explica Rappolt à reportagem do Finantial Times.

Além disso, é possível cumprir desafios para concorrer à prêmios na plataforma. Por exemplo, um desafio criado pelo próprio app de "melhor finalização" pode oferecer ao atleta um par novo de chuteiras. Basta fazer o upload do vídeo para concorrer.

O especialista Russell Gurr, que trabalha na International Football Consultancy, uma empresa de observação internacional sediada na Escócia, afirma que o uso de IA nesse processo facilita para que atletas da base apareçam e sejam observados por olheiros, o que não descarta a necessidade de atuação humana na avaliação.

- Hoje a IA é muito boa como filtro de primeiro nível para reduzir o número de candidatos. Depois disso, no próximo nível, é preciso intervenção humana - disse Russell Gurr.

Outro nome ouvido pelo Finantial Times foi Sandro Menucci, CEO do Lecce, clube da Serie A italiana, que vê pontos positivos na escolha da IA como ferramenta de suporte, mas entende que outros fatores precisam ser levados em consideração no momento de contratar ou investir em um atleta, ainda mais de tratando de um jovem talento da base.

- Quando você escolhe um jogador, é preciso entender se ele consegue se adaptar à Itália. Isso é importante e imprevisível - detalha.

Impacto no futebol profissional

O Lecce é um dos clubes que têm parceria com a Footbao e já recebeu atletas indicados pela plataforma com sua IA. Além disso, foi promovido um concurso que levou três atletas para fazerem testes nas dependências do clube italiano.

No Brasil, o Corinthians e a Seleção Brasileira já foram impactados por atletas que saíram do app. A jovem Glória Gasparini, de 16 anos, passou a usar a plataforma enquanto incorpora as categorias de base feminina do Timão. O resultado foi uma convocação para a seleção de base para a disputa do campeonato sul-americano sub-17.