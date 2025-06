O Conselho Deliberativo do Juventus-SP aprovou, na noite desta terça-feira (17), a proposta do grupo liderado pela REAG Capital Holding para a constituição da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do departamento de futebol do clube.

O projeto prevê um investimento de R$ 500 milhões, com foco na profissionalização do futebol e no retorno do clube à elite do Campeonato Paulista até 2027. Entre as ações, estão a reforma completa do estádio Conde Rodolfo Crespi, na Rua Javari — que passará a ter capacidade para 15 mil torcedores —, além da construção de uma nova estrutura administrativa exclusiva para o futebol.

O plano também inclui a criação de um centro de formação de atletas, hotel para jogadores, dois restaurantes — um deles de culinária italiana — e um centro de fisioterapia integrado com spa e academia.

A proposta tem como diferencial a participação de Claudio Fiorito e Federico Pastorello, sócios da P&P Sport Management, uma das maiores empresas de agenciamento de atletas do mundo. Eles serão responsáveis pela estruturação esportiva do projeto e prometem usar sua experiência e rede de contatos para impulsionar o Juventus.

O processo de concorrência contou com três interessados. Porém, na apresentação oficial aos sócios no último sábado (14), apenas a REAG formalizou proposta. Almaviva e Total Player — que tinham interesse, inclusive com um projeto liderado pelo ex-jogador Paulo Jamelli — não apresentaram proposta no prazo, encerrado em 30 de abril.

Com a aprovação no Conselho, o projeto segue agora para votação na assembleia geral de sócios, última etapa para a formalização da SAF no Juventus.

Resultado da Votação:

Conselheiros presentes: 88

Votos favoráveis: 70

Votos contrários: 18

Veja abaixo nota divulgada pela Juventus sobre SAF:

Com essa aprovação, o Clube dá um passo significativo rumo à modernização de sua gestão e estrutura financeira, alinhando-se ao movimento adotado por diversas outras agremiações do futebol brasileiro.

A proposta agora segue para aprovação na Assembleia Geral de Associados, conforme previsto no estatuto do Clube. Este será o próximo passo para a formalização da SAF, que visa fortalecer o Juventus dentro e fora de campo, preservando suas tradições e patrimônio.