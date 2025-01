Venda de Vitor Reis supera valores gastos pelo Palmeiras em contratações na janela

A venda do zagueiro Vitor Reis ao Manchester City, da Inglaterra, supera os valores gastos pelo Palmeiras em Facundo Torres e Paulinho, contratações anunciadas até o momento pelo clube nesta janela de transferências.

Ao todo, o Verdão irá embolsar 37 milhões de euros (R$ 232 milhões na cotação atual) fixos com a saída da Cria da Academia. Ao mesmo tempo que, somadas, a chegada da dupla de atacantes custou R$ 187 milhões.

A contratação de Paulinho junto ao Atlético-MG custou aos cofres do Alviverde 18 milhões de euros (R$ 115 milhões) mais o envio de dois atletas ao Galo: Patrick e Gabriel Menino.

Paulinho, uma das contratações do Palmeiras nesta janela (Foto: Giovani Conde/by Canon/Palmeiras)

Já Facundo Torres, que estava no Orlando City, dos Estados Unidos, chegou ao Palmeiras em uma negociação de 12 milhões de dólares (R$ 72 milhões), além de possíveis bonificações.

Vale lembrar que a compra dos dois atacantes foram as contratações mais caras da história do Palmeiras, marcando uma mudança de postura do clube na janela de 2025.

O comportamento "mais agressivo" do clube no mercado partiu da própria presidente Leila Pereira, insatisfeita com o rendimento da equipe em 2024, eliminada nas oitavas de final da Libertadores e Copa do Brasil.

– É um Palmeiras mais agressivo. Sou sempre muito sincera, às vezes o sucesso te deixa sem enxergar, porque o sucesso esconde algumas providências que deveriam ter sido tomadas anteriormente. A gente pensa: estamos ganhando tanto, não vamos mexer em time que está vencendo. E eu percebi isso (falta de agressividade) neste ano que passou. Eu não fiquei feliz com o desempenho do Palmeiras – afirmou Leila Pereira no evento de anúncio do novo patrocinador máster.

Neste cenário, o verdão ainda tenta comprar um zagueiro, um centroavante e um meia, que deve ser Andreas Pereira, do Fulham, ou Matheus Pereira, Cruzeiro.

Sucesso nas vendas

Esta é mais uma temporada em que o Palmeiras consegue grandes lucros com vendas de atletas revelados pela base do clube. Em dezembro de 2022, o clube acertou a venda de Endrick para o Real Madrid pela quantia fixa de 35 milhões de euros mais bônus por metas, que podem subir o valor total para 72 milhões de euros.

Em junho de 2024 foi a vez de Estêvão, vendido ao Chelsea por 61,5 milhões de euros, entre a parte fixa e a variável. Agora, lucrar com Vitor Reis.