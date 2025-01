Claudinho não será reforço do Palmeiras. A negociação entre as partes estava avançada, com os clubes trocando minutas para finalizar a transferência. No entanto, representantes do meia informaram à diretoria alviverde nesta terça-feira (21) que ele deixará o Zenit, da Rússia, para atuar no Catar.

O jogador era uma das prioridades do Palmeiras para reforçar o elenco comandado por Abel Ferreira, que também pediu a contratação de um zagueiro, preferencialmente canhoto, e de um atacante. A informação foi divulgada inicialmente pelo "Ge" e confirmada pelo Lance!.

O estafe de Claudinho já tinha em mãos a proposta do Catar, mas havia indicado o interesse do jogador em se transferir para o Palmeiras. A decisão, no entanto, foi alterada nas últimas horas e comunicada ao clube paulista.

Após se destacar no Red Bull Bragantino, Claudinho se transferiu para o Zenit em 2021, onde permaneceu por quatro temporadas. Alvo constante do futebol brasileiro, o jogador já teve seu nome ventilado no Flamengo.

Claudinho, alvo do Palmeiras, com taça conquistada no Zenit (Foto: Reprodução/Instragram: @claudinhoo97)

Até o momento, o Palmeiras anunciou a contratação dos atacantes Facundo Torres e Paulinho e tem até o fim de fevereiro, quando termina a janela de transferências, para oficializar novos nomes.