Dos quatro times brasileiros na disputa do Mundial de Clubes, três deles já têm vaga garantida nas oitavas de final da competição. Palmeiras, Botafogo e Flamengo seguem na disputa no mata-mata, enquanto o Fluminense quer garantir a classificação nesta quarta (25). Mas o sucesso dos clubes do Brasil vai muito além do campo. As marcas das equipes têm sido cada vez mais expostas e despertado o interesse de torcedores no mercado das camisas de clube.

Uma pesquisa divulgada pelo Cuponomia, plataforma que reúne cupons e ofertas para compras na internet, constatou qual dos quatro representantes do país na competição da Fifa é a mais desejada até aqui. E a primeira posição fica, com sobras, com o Palmeiras, que teve um aumento na busca de 1.300% entre os usuários online.

O percentual é quase o dobro do aumento que foi registrado com o Botafogo, segundo clube do Brasil mais bem ranqueado na busca por camisas, que teve aumento na procura de 700%. A pesquisa ainda mostra o Fluminense, que aumentou em 316%, e o Flamengo, que é o último do quarteto com um crescimento de 95% nad buscas.

A pesquisa aponta que o bom desempenho dos clubes no Mundial tem aumentado a busca por produtos oficiais dos brasileiros, em especial as camisas de futebol. O diretor de marketing esportivo do Cuponomia, Ivan Zeredo, aponta que o sucesso da competição no meio digital e a conexão entre esporte e consumo ajudam a dar esse "boom".

- A paixão do torcedor brasileiro por futebol, somada ao sucesso da Copa Mundial de Clubes nas redes sociais e na imprensa, cria um cenário favorável tanto para visibilidade quanto para vendas no e-commerce. Esses dados comprovam como o sentimento nacional se traduz em comportamento de compra - diz o executivo.

Com a longevidade dos clubes brasileiros no Mundial de Clubes, as buscas sobre esses produtos crescem ainda mais. Principalmente em um cenário onde todos os eles fizeram boas partidas contra rivais europeus ao longo das últimas semanas. O Palmeiras agora enfrentará o Botafogo nas oitavas de final, jogo pode ter boa presença de público no estádio e alta audiência durante as transmissões.

Palmeiras é o time brasileiro mais buscado para consulta de produtos oficiais. (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

Internacionalização das marcas

O alviverde paulista lidera como o time mais buscado pelos torcedores quando se fala dos produtos oficiais. O Mundial de Clubes é uma oportunidade interessante para a internacionalização de marcas e expansão das vendas para qualquer um dos participantes. Em entrevista ao Lance! pouco antes do começo da competição, Fábio Wolff, especialista em administração esportiva, falou sobre os impactos positivos que o torneio poderia trazer no aspecto comercial e de marketing.

- Esta é uma competição que, sim, vai trazer visibilidade internacional para o Palmeiras. Mas, se você acha que, por melhor que seja o trabalho de internacionalização da marca, uma única competição vai proporcionar isso para o clube, não vai. Não é um trabalho pontual (...) Da mesma forma que uma pré-temporada nos Estados Unidos não garante visibilidade ao clube, a Florida Cup também não é capaz de trazer esse resultado. É preciso um trabalho constante, de médio e longo prazo - destacou.