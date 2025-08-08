Palmeiras cai cedo na Copa do Brasil após investimento recorde, mas não compromete receita

A eliminação do Palmeiras na Copa Do Brasil, torneio com a maior premiação do futebol nacional, contrasta com o cenário desta ser a temporada de maior investimento da história do clube na formação do seu elenco. Entretanto, a ausência de valores mais robustos pelo desempenho na copa não é sinal de alerta para as finanças do alviverde, o que concentra as cobranças no desempenho técnico em campo.

A derrota para o Corinthians por 2 a 0 no Allianz Parque na noite de quarta-feira (6) aconteceu um dia depois do clube divulgar uma atualização do seu balanço financeiro de 2025 e mostrar que acumulou novo superávit no mês de junho, fato que aproxima o Palmeiras de bater a meta orçamentária aprovada no início da temporada pelo Conselho de Orientação Fiscal (COF).

Junho se tornou o segundo mês de maior receita de 2025, com R$ 194 milhões faturados, contra $ 275,18 milhões em janeiro. Nos primeiros seis meses, o acumulado é de R$ 771 milhões, o que significa 73% da meta a ser atingida ao fim de 2025, que é de R$ 1,05 bilhão. Esse pode ser o segundo ano seguido que o Palmeiras passa da casa do bilhão em arrecadação.

Os dados mostram que o Palmeiras caminha de forma saudável no aspecto financeiro, mesmo que seus maiores investimentos do ano (as contratações dos atletas) ainda não tenham dado o retorno espero dentro de campo - o que não significa, claro, que são fracassos já consumados, principalmente pelo fato do time ainda ter as disputas de Libertadores e o Brasileirão.

Porém, é inegável que a premiação com a classificação na Copa do Brasil era de interesse da equipe, visto que os próprios investimentos em contratações são sinalizações de que o Palmeiras quer fortalecer ainda mais seu desempenho nas competições.

A vaga nas quartas de final daria "apenas" mais R$ 4,7 milhões de bônus financeiro, que representa aproximadamente 0,61% dos mais de R$ 770 milhões faturados até aqui. Mas essa era justamente a meta estabelecida pelo clube no começo do ano, chegar entre os oito melhores do torneio. O cenário positivo do primeiro semestre amortece a queda antes do esperado.

Copa do Brasil dá salto em premiação

Por mais que no papel a meta fossem as quartas de final, o interesse pela Copa do Brasil cresce para todos os clubes ao analisar até onde uma equipe pode faturar com as cotas financeiras. Isso porque a competição dá um salto de valores das quartas para as semifinais, por exemplo, onde os quatro melhores recebem quase R$ 10 milhões pela fase disputada.

Na decisão o aumento é ainda maior. O vice-campeão recebe R$ 33 milhões, enquanto grande campeão leva pouco mais de R$ 77 milhões pelo título. Ou seja, o Palmeiras (ou qualquer outro clube que entrou na terceira fase do torneio) poderia embolsar pouco mais de R$ 97,5 milhões em premiação. No acumulado, o Palmeiras se despede do torneio com R$ 5,95 milhões faturados.

Elenco do Palmeiras é o segundo mais valioso do Brasil em 2025. (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Investimento no elenco

O Palmeiras realizou quatro das suas cinco maiores contratações da história nesta janela de transferências. O alviverde trouxe Vitor Roque (1º), Paulinho (2º) e Facundo (5º) no primeiro semestre, enquanto Ramón Sosa (3º) chegou após a disputa do Mundial de Clubes.

No total, apenas com esses quatro reforços, o alviverde investiu R$ 67,5 milhões de euros. Na temporada, as oito contratações do Palmeiras ultrapassam a marca de R$ 515 milhões gastos em atletas. O cenário coloca a equipe de Abel Ferreira como o segundo elenco mais valioso do Brasil e da América do Sul, avaliado em R$ 1,19 bilhão atualmente. Fica atrás apenas do Flamengo, apontado em R$ 1,39 bilhão. Os dados são do Transfermarkt, plataforma especializada na avaliação financeira de clubes e mercado de transferências.

