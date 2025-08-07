menu hamburguer
Quanto Vasco ganha em dinheiro pela classificação às quartas da Copa do Brasil?

Cruz-Maltino eliminou o CSA e avançou para próxima fase da competição

São Januário recebe Vasco x CSA pela Copa do Brasil (Foto: Marcio Dolzan / Lance!)
imagem cameraSão Januário recebe Vasco x CSA pela Copa do Brasil (Foto: Marcio Dolzan / Lance!)
Matheus Guimarães
Rio de Janeiro (RJ)
Mauricio Luz
Rio de Janeiro (RJ)
A classificação do Vasco nesta quinta-feira (7), nas oitavas de final da Copa do Brasil, rendeu ao clube não só a vaga na próxima fase, mas grande premiação. Ao conseguir uma vaga nas quartas de final da competição, o Cruz-Maltino faturou valor milionário em dinheiro.

A vaga entre dos oito melhores times da Copa do Brasil, em 2025, vale R$ 4.740.750, conforme os valores divulgados pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A competição é a que melhor paga no futebol brasileiro.

O Vasco já havia recebido R$ 9.371.250,00 apenas pela participação nas oitavas de final. Como passou pelas quatro primeiras fases, superando União Rondonópolis, Nova Iguaçu, Operário e CSA, o Cruz-Maltino faturou no total R$ 14.112.000 em premiação até as quartas de final.

💰 Premiação em jogo na Copa do Brasil 2025:

Primeira fase:
R$ 1.543.500 – Série A
R$ 1.378.125 – Série B
R$ 830 mil – Outras divisões

Segunda fase:
R$ 1.543.500 – Série A
R$ 1.378.125 – Série B
R$ 830 mil – Outras divisões

Terceira fase: R$ 2.315.250
Oitavas de final: R$ 3.638.250
Quartas de final: R$ 4.740.750
Semifinal: R$ 9.922.500
Vice-campeão: R$ 33.075.000
Campeão: R$ 77.175.000

Vasco CSA Copa do Brasil
Tchê Tchê e Lucas Piton comemoram gol do Vasco contra o CSA pela Copa do Brasil no estádio de São Januário (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

