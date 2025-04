Veja ranking de patrocínios após acordo milionário do Santos

O Santos fechou um acordo de patrocínio máster com a casa de apostas online 7K para os próximos dois anos. A empresa pagará ao clube R$ 51 milhões no primeiro ano e R$ 54 milhões no segundo - totalizando R$ 105 milhões fixos. Com bônus a depender de metas esportivas e comerciais, o valor total poderá chegar a R$ 150 milhões.

O acordo com a 7K foi selado depois de uma indefinição sobre o novo patrocínio máster do Peixe e é válido para os times masculino, feminino e de futsal. A estreia foi na partida contra o São Paulo no último domingo (20), pelo Brasileirão.

Vale destacar que, no contrato anterior de patrocínio máster, com a Blaze, o Santos recebia um pagamento de R$ 22,5 milhões por ano, totalizando R$ 45 milhões durante o período da parceria.

💸 Ranking de patrocínios máster no Brasil:

Flamengo (PixBet) – R$ 115 milhões/ano

🎰 Domínio absoluto das bets

O levantamento mostra um dado incontestável: as casas de apostas dominam o mercado de patrocínios máster no futebol brasileiro. Todos os 12 contratos mais valiosos da elite nacional são com empresas do setor de betting, consolidando uma tendência que já se desenhava nas últimas temporadas.

