Santos fecha novo patrocínio máster; confira valores

O Santos anunciou nesta segunda-feira (21) o acordo com o novo patrocínio máster, a casa de apostas 7k. O contrato é válido até abril de 2027.

Segundo apuração do Lance!, o valor será de R$ 105 milhões fixos com até R$ 45 milhões de bônus, sendo o maior contrato da história do clube.

A Blaze, patrocinadora máster anterior, não renovou o contrato com o Alvinegro. O valor do contrato era de R$ 45 milhões.

Com o vínculo, a 7k se tornou a empresa do ramo de apostas com mais clubes patrocinados da Série A.

A 7K, integrante do Grupo Ana Gaming — líder no mercado de jogos online e apostas esportivas responsável também pelas casas Cassino e Vera — é uma das principais casas de apostas do Brasil, com foco na inovação e na experiência dos clientes.

O presidente do Santos Futebol Clube, Marcelo Teixeira, destacou inicialmente os objetivos convergentes na nova parceria.

-Temos certeza de que o retorno será recíproco, são duas marcas fortes que na essência têm também o entretenimento como uma de suas principais metas. A 7K chega num momento importante e com filosofia de grande crescimento. Essa aposta no Santos é sinônimo de vitória para ambos - ressaltou o empresário

O Santos estampou no uniforme a logo da casa de apostas no clássico contra o São Paulo, no último domingo (20), no Morumbi. (Foto: Fabio Giannelli/AGIF)

Marco Túlio, CEO da Ana Gaming, comemorou a parceria com o Santos.

- Santos é um dos clubes mais tradicionais do Brasil, dono de uma trajetória única, centenária, repleta de amor e de dedicação. Sempre foi um time de excelência, revelando grandes craques como Pelé e Neymar Jr. Esta nova parceria nos enche de orgulho e eleva ainda mais a nossa marca -exaltou Marco Túlio.

O Diretor de Novos Negócios da Ana Gaming, José Victor Valadares, responsável pelo contrato junto ao Santos Futebol Clube, ressalou a importância do contrato para a empresa.

-O Alvinegro Praiano agora está ao lado do Vitória (BA), do Fortaleza (CE) e do Mirassol (SP), times da elite do futebol nacional que contam com o patrocínio das marcas da Ana Gaming. Com isso, nos tornamos a Empresa do ramo de apostas com o maior número de clubes patrocinados da Série A do Campeonato Brasileiro. Essa união de forças não apenas chancela a credibilidade da Ana Gaming no mercado esportivo, mas também oferece aos clubes novas oportunidades de fortalecer suas marcas e alcançar seus objetivos dentro e fora dos campos - concluiu.

Além da marca estampada nas camisas oficiais do clube, a 7K estará presente nas telas de LED, no tapete central e no camarote da Vila Belmiro.



Bastidores da negociação:

O patrocínio da 7k inclui os times de futebol profissional masculino, feminino, além do time de futsal. No clássico contra o São Paulo do último domingo (20), o Peixe utilizou a marca no espaço nobre da camisa. No entanto, não divulgou nenhuma nota oficial confirmando o vínculo.

A reportagem do Lance! apurou que a ideia era anunciar o novo patrocinador no dia do aniversário do clube, no dia 14 de abril. No entanto, faltam alguns detalhes burocráticos para o fechamento do negócio. Além disso, o Peixe demitiu o técnico Pedro Caixinha nesta data. O 'clima ruim' dentro de campo poderia ofuscar o novo acordo com o clube.

Antes de fechar o acordo com a 7k, o clube negociava com a Novibet um acordo de R$ 70 milhões anuais.

Agora, o Santos conta com 11 marcas estampadas em seu uniforme (camiseta, calção e meião). São elas: Kikaldo, Canção Alimentos, Nissei, Havan, Placo, Loovi, Viva Sorte, Uniasselvi, Pague Safe, Next10 e 7k Bet.



O Peixe entra em campo no próximo domingo (27), contra o Red Bull Bragantino, às 20h30, na Vila Belmiro.