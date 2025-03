Veja quanto João Fonseca pode ganhar em premiação no Miami Open

Fenômeno do tênis brasileiro, João Fonseca está na briga de mais uma competição na temporada e disputa o Master 1000 de Miami, nos Estados Unidos. Pela primeira vez na carreira, o tenista chegou até a terceira fase da competição e segue na briga pela taça inédita e pela premiação do torneio. Essa é a terceira vez que o jovem participa da competição.

Neste ano, a Associação dos Tenistas Profissionais (ATP) vai distribuir, no total, US$ 19,38 milhões (R$ 111,3 milhões), um aumento de 7,76% em relação ao ano passado. Por já ter avançado de duas fases, Fonseca entra no campeonato com US$ 59 mil dólares, ou R$ 338 mil na cotação atual.

O adversário de João Fonseca vai ser o australiano Alex De Minaur, que venceu o chinês Bu Yunchaokete 2 sets a 0 também no último sábado (22). O tenista é o 11° colocado no ranking mundial da ATP. Pelo chaveamento, Fonseca pode avançar para a terceira rodada tem no caminho o italiano Matteo Berrettini (30º colocado) ou o belga Zizou Bergs (51º do mundo).

(Foto: Rio Open/Fotojump)

Quanto João Fonseca pode ganhar nas próximas fases

A classificação para a próxima fase já pode render mais US$ 60.440 (R$ 347 mil) ao tenista brasileiro. A partir das oitavas, a premiação já aumenta consideravelmente, chegando a US$ 103.225 (R$ 592 mil) para as oitavas, US$ 189.075 (R$ 1,08 milhão) pelas quartas de final e US$ 332.160 (R$ 1,90 milhão) nas semis.

Para a decisão, o ATP pagará R$ 9,8 milhões, sendo que R$ 3,43 milhões para o vice-campeão e R$ 6,45 milhões para o vencedor do torneio. O valor é o mesmo para a disputa no WTA, que é a liga profissional feminina.

No total, João Fonseca pode acumular R$ 14,139 milhões em premiações caso chegue até a decisão e conquiste o título do Miami Open.

Esse pode ser o segundo título seguido do tenista de 18 anos, que vem de uma conquista no ATP Challenger de Phoenix, que aconteceu no dia 16 de março. Na competição, Fonseca recebeu um valor ainda maior de premiação e alcançou a marca de US$ 38.420, pouco mais de R$ 220 mil. Em 2025, João Fonseca já chegou a mais de US$ 346.200, cerca de R$ 1,9 milhão na cotação mais atual.