João Fonseca prevê jogo muito difícil contra De Minaur

Até agora, João Fonseca, apesar de ter apenas 18 anos, tem passado com sobras pelos maiores testes na carreira. Em janeiro, por exemplo, em sua estreia em Grand Slams, derrotou ninguém menos do que o russo Andrey Rublev, 9º do mundo, seu maior triunfo até agora. Pois, nesta segunda-feira (24), não antes das 20h (de Brasília, com transmissão da ESPN, o brasileiro, 60º do mundo, terá pela frente outra pedreira, o australiano Alex de Minaur, de 26 anos e 11º melhor tenista da atualidade, em confronto inédito.

A maturidade, apesar da pouca idade, e os pés no chão são virtudes desse carioca nascido em Ipanema e chamam tanto a atenção quanto seus potentes saques e forehands, entre outras armas.

- Vai ser um jogo muito difícil, com um adversário experiente, que sabemjogar nessa rodada do torneio, sabe jogar com pressão - comentou o número 1 do país, em vídeo divulgado pela ESPN Brasil.

João Fonseca quer impor ritmo desde o início

Uma das características do pupilo do técnico Guilherme Teixeira tem sido pisar no acelerador desde o início dos jogos. Foi assim tanto na estreia, contra o anfitrião Learner Tien, quanto na segunda rodada, diante do francês Ugo Humbert (20º), na rodada seguinte. O brasileiro sabe que, logo mais, terá que usar a mesma tática:



- Sei que, desde o começo, vou ter que impor um ritmo muito bom. Para ganhar a partida, vou ter que jogar um nível altíssimo de tênis. Estou me dedicando bem, fazendo bons treinamentos, estou para fazer uma grande batalha - encerrou João Fonseca, no vídeo divulgado pela emissora brasileira.

Depois de ficar de bye na primeira rodada, De Minaur estreou na noite de sábado (22), despachando o chinês Yunchaokete Bu (69º), por duplo 6/4.

Australiano chegou às oitavas em 2024

Enquanto João Fonseca está debutando no torneio na Flórida, De Minaur está em sua sexta participação. Até hoje, sua melhor campanha foi ano passado, quando, então número 10 do mundo, alcançou as oitavas de final, perdendo para o húngaro Fabian Marozsan (57º). A estreia do tenista australiano em Miami aconteceu em 2018, quando, então 130º do mundo, furou o classificatório, mas perdeu na primeira rodada da chave principal para o japonês Yoshihito Nishioka (374º, à época). Com a de sábado, , De Minaur soma quatro vitórias e cinco derrotas na competição.

Na atual temporada, o maior feito de De Minaur foi ter alcançado as quartas de final do Aberto da Austrália, em janeiro, perdendo para o campeão e líder do ranking, o italiano Jannick Sinner. Na primeira semana de fevereiro, alcançou sua única decisão de 2025, perdendo o título de Roterdam, na Holanda, para o espanhol Carlos Alcaraz.