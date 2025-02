Neste sábado (15) o tenista João Fonseca, de 18 anos, joga com o sérvio Laslo Djere pela semifinal do ATP 250 de Buenos Aires, na Argentina. O confronto será a primeira semifinal do carioca em torneio da Associação dos Tenistas Profissionais. O carioca é o último representante do Brasil na chave principal, já que Thiago Wild foi derrotado por Djere nas quartas de final.

João Fonseca x Laslo Djere: confira onde assistir e horário

FICHA TÉCNICA

João Fonseca x Laslo Djere — ATP 250 Buenos Aires

Semifinal

📆 Data: 15 de fevereiro de 2025

⏰ Horário: não antes das 16h (de Brasília)

🌍 Local: Buenos Aires, Argentina

📺 Onde assistir: Disney+

Brasileiro ganhou de virada na Argentina

No jogo desta sexta-feira (14), João Fonseca enfrentou o argentino Mariano Navarro. A partida não começou nada bem para João Fonseca, que teve seus saques quebrados duas vezes. Durante o primeiro set, o brasileiro se irritava com os demasiados erros, e Navone conduzia bem com consistência e firmeza no fundo.

O jovem tenista lutou, devolveu uma das quebras, encostou em 3/5 e teve três chances e devolver a segunda, mas o argentino se salvou e levantou a torcida, fechando a parcial.

Navone largou o terceiro set com quebra, teve chances de ampliar, mas Fonseca foi confirmando e ficando perto no placar. O carioca salvou dois match-points no nono game e garantiu a ida para os winners, com coragem. Na hora de fechar, o braço do argentino encurtou e o brasileiro foi para cima, dominou os pontos, devolveu a quebra e deixou tudo igual em 5 a 5. No fim, João Fonseca quebrou por uma última vez o saque do adversário e fechou o jogo aliviado, no terceiro match-point.

Pela primeira vez, João Fonseca não enfrentará 'local'

Desde a estreia no ATP 250 de Buenos Aires, João Fonseca enfrentou apenas tenistas argentinos. O primeiro foi Tomas Martin Etcheverry, 44º no ranking mundial da ATP, ele foi derrotado por 2 sets a 0, com um duplo 6/3; em seguida, João Fonseca enfrentou Federico Coria, derrotando o argentino por 2 sets a 1. Na sexta (14), o brasileiro enfrentou o último argentino do torneio: Mariano Navarro, o derrotando de virada. No sábado, João Fonseca enfrenta o sérvio Laslo Djere.