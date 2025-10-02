A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou na manhã desta quinta-feira (2) os áudios da cabine do VAR durante o duelo entreInternacional e Corinthians, que terminou empatado em 1 a 1 na noite de quarta, no Beira-Rio, pelo Brasileirão. A CBF publicou vídeos e a análise detalhada do árbitro de vídeo em três lances capitais da partida, um em gol anulado da equipe paulista e outros dois do time gaúcho, que também teve um gol anulado por posição irregular e um pênalti marcado a favor.

O lance que gerou mais polêmica na partida foi a penalidade assinalada nos minutos finais a favor do Internacional, que terminou em gol de Carbonero. O meia Bruno Henrique, do Inter, disputa a bola com o zagueiro Cacá dentro da área, mas Rodrigo Pereira de Lima, árbitro de campo, não assinala falta. Na análise VAR, comandado por Gilberto Rodrigues Castro Junior, há a recomendação de revisão.

- Tem um puxão nas costas, muito sutil - inicial o árbitro de vídeo ao analisar a disputa entre os jogadores - diz Gilberto. Na sequência, ele pede a câmera de dentro do gol do goleiro Hugo Souza para analisar em mais um ângulo diferente e a primeira impressão é de não penalidade.

- Na minha opinião, não vejo impacto, tá bem? - afirma o árbitro do VAR, mas que pede um outro ângulo e muda de decisão sobre a disputa, indicando para os assistentes da cabine que há, sim, uma interferência do zagueiro Cacá no lance.

- Me dá em velocidade real, tem um puxão que estica a camisa e impacta a ação do jogador de vermelho. O jogador tenta a bola, concordam? (...) Rodrigo, sugiro revisão para possível penal, o jogador é puxado pela camisa pelas costas causando impacto - afirma Gilberto Rodrigues Castro Junior.

Antes da finalização da análise do VAR, é possível ouvir Rodrigo Pereira de Lima se dirigindo a Gilberto e afirmando que não teria visto falta em campo. Entretanto, vai até o monitor do VAR para checar a recomendação passada pela cabine.

Rodrigo Pereira de Lima pede diferentes ângulos para analisar a disputa e chega a pedir a câmera de dentro do gol, mas a equipe de arbitragem afirma ela não é a melhor para análise do lance. Após exato um minuto de análise, o árbitro da partida afirma que há um puxão do zagueiro do Corinthians no meia do Inter que interfere na disputa. No total, a análise da arbitragem durou pouco mais de quatro minutos.

Carbonero marcou o gol de pênalti de empate do Internacional contra o Corinthians. (Foto: Ricardo Duarte / Internacional)

Gols anulados de Internacional e Corinthians

A CBF também publicou a análise do VAR em outros dois lances importantes do jogo. Aos 27 minutos da primeira etapa, Hugo teve gol anulado por impedimento após receber passe longo de Breno Bidon e arranca pelo lado esquerdo até finalizar nas redes. A arbitragem em campo assinala gol com o assistente Guilherme Dias Camilo.

Porém, na análise do VAR, foi detectado pela arbitragem o impedimento do lateral corintiano, que está com o ombro à frente do último jogador do Internacional. O próprio árbitro de campo, Rodrigo Pereira de Lima, afirma que lance é muito ajustado e precisaria ser checado mesmo após a marcação em campo.

- Pode checar aí, muito ajustado. Tem um jogador do Corinthians na minha frente que me impede de ter certeza - afirmou.

Aos 40 minutos da primeira etapa, foi o Internacional que teve um gol anulado após revisão do VAR. Óscar Romero finaliza após passe rasteiro em cobrança de falta e marca. No campo, o assistente dois, Francisco Chaves Bezerra Junior sinaliza impedimento e o gol é analisado pela cabine da arbitragem de vídeo.

O árbitro principal do VAR, Gilberto Rodrigues Castro Junior, pede diferentes câmeras para analisar a finalização do jogador paraguaio do Inter e para definir se houve naquele momento interferência de Luis Otávio, atleta do Colorado.

- Eu entendo que o número 39 faz um movimento. A bola passa próximo e ele faz um movimento. Eu entendo que ele causa impacto, ele está exatamente na visão do goleiro - interpretou o árbitro de vídeo, que checou na sequência se ele estava em posição de impedimento.

Ao definir que há impedimento de Luis Otávio, recomendou que Rodrigo Pereira de Lima checasse para entender se houve impacto na visão de Hugo Souza.

- Eu consigo ver que esse movimento que ele faz de saltar já causa um impacto no goleiro, que tem que retardar seu movimento para fazer a defesa. Então eu vejo ele posição é uma interferência clara, fazendo um movimento que interfere claramente no goleiro - finaliza Rodrigo Pereira de Lima.