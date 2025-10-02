Casimiro Miguel manda recado a Samir Xaud, presidente da CBF: ‘Precisa fazer’

A Seleção Brasileira segue sem vencer sob o comando de Ramon Menezes no Mundial Sub-20, realizado em Santiago, no Chile. Nesta quarta-feira (01), o Brasil foi derrotado por Marrocos, por 2 a 1, e precisa de uma combinação de resultados para avançar às oitavas de final da competição. Durante a transmissão da partida, Casimiro Miguel mandou um recado para Samir Xaud, presidente da CBF.

continua após a publicidade

➡️Após derrota no Mundial Sub-20, torcedores criticam Ramon Menezes: ‘Mais um vexame’

Já na reta final do confronto, quando o Brasil estava sendo derrotado por 2 a 0, Casimiro mandou uma indireta para o mandatário da CBF. O comunicador reforçou que, desde que assumiu a presidência, Samir Xaud fez algumas mudanças importantes, mas que ainda precisa seguir reformulando.

A crítica abre margens para interpretações diversas. No entanto, o recado pode ter sido endereçado ao técnico da Seleção Brasileira Sub-20, Ramon Menezes. Pressionado por resultados, o comandante ainda não atendeu as expectativas à frente da equipe.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Mesmo com a derrota, o Brasil segue vivo em busca da classificação para as oitavas de final do Mundial Sub-20. Para isso, a equipe precisa vencer o confronto decisivo contra a Espanha na última rodada e torcer para o México não vencer sua partida contra os já classificados, Marrocos.

Confira a declaração de Casimiro Miguel

Como foi a derrota do Brasil no Mundial Sub-20?

Pelo Mundial Sub-20, Marrocos abriu o placar aos 14 minutos. Após cruzamento da direita, Othmane Maamma acertou um belo voleiro, a bola desviou em Iago e tirou o goleiro brasileiro da jogada. Aos 30, Yassine aproveitou bobeada do meio de campo da Seleção, roubou a bola e tocou para Zabiri dentro da área. O jogador bateu cruzado e ampliou para os africanos: 2 a 0.

continua após a publicidade

O segundo gol desarticulou o Brasil. Os pouco mais de 8.500 torcedores presentes no Estádio Nacional ainda gritaram "olé" enquanto os marroquinos tocavam bola na etapa final.

O Brasil ainda diminuiu o marcador com o zagueiro Iago. Em cobrança de pênalti, o defensor e capitão da Seleção bateu firme e diminuiu. A equipe nacional ainda pressionou em busca do empate, mas não conseguiu chegar à igualdade no marcador.