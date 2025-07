Uniforme do Flamengo pode superar R$ 250 milhões; veja valor de cada patrocínio

Depois de sete meses sem patrocinador fixo nas costas da camisa, o Flamengo acertou a venda da propriedade para as empresas HapVida e Solution, ambas do setor de saúde. O contrato será analisado pelo Conselho Deliberativo no dia 30 de julho, e ainda não teve os valores oficialmente divulgados. A estimativa, no entanto, é de que ele eleve o total da camisa para mais de R$ 250 milhões por ano.



A posição estava vaga desde o fim do vínculo com o Mercado Livre, no início do ano. Na época, a empresa de e-commerce pagava cerca de R$ 22 milhões anuais. Durante o período sem acordo, o clube passou a exibir a Pixbet nas costas de forma gratuita, como forma de ampliar a exposição da casa de apostas, que também patrocina o espaço master.

💰 Valores de cada patrocínio

Com o novo acordo, o Flamengo volta a ter todas as propriedades do uniforme ocupadas — incluindo mangas, omoplata, barra traseira, número e meião. Veja abaixo os valores anuais de cada espaço:

- Pixbet (máster): R$ 115 milhões

- Adidas (fornecedora): R$ 70 milhões

- BRB (omoplata): R$ 25 milhões

- Shopee (manga): R$ 12 milhões

- Assist Card (barra traseira): R$ 10,8 milhões

- ABC da Construção (short): R$ 5,5 milhões

- Texaco (número): R$ 4,2 milhões

- Zé Delivery (meião): R$ 4,2 milhões

💰 Total até o momento: R$ 246,7 milhões

Com a entrada de HapVida e Solution, a projeção é de que o valor ultrapasse com folga os R$ 250 milhões por ano, tornando o uniforme rubro-negro uma máquina de gerar receita — e reforçando a força comercial do Flamengo no mercado publicitário brasileiro.

