O atacante Carlos Vinícius é o novo reforço do Grêmio. O jogador brasileiro de 30 anos acertou sua chegada ao clube gaúcho na terça-feira (22) e terá sua primeira experiência no futebol profissional de elite do país. O atleta tem em seu currículo equipes relevantes no futebol europeu e, ao longo dos anos, teve grande valorização no mercado, que impactou diretamente nos valores de salário recebido pelo atacante.

No currículo, o jogador acumula passagens por equipes tradicionais, como o Napoli, da Itália, Benfica, de Portugal, Tottenham e Fulham, da Inglaterra, período de maior relevância no futebol internacional, e, mais recentemente, pelo clube turco Galatasaray. No Brasil, teve passagem curta pela Caldense-MG antes de ir para o futebol português.

Além das equipes mais conhecidas, Carlos Vinicius também passou por clubes de menor expressão na Europa, como o Rio Ave e o Real SC, ambos de Portugal. Ganhou relevância e foi para o Napoli, em 2018/19, e passou a receber um salário mais robusto em comparação aos padrões brasileiros, mas ainda modesto para o "padrão europeu". Segundo o site Capology, plataforma especializada na avaliação financeira de clubes e salários de atletas, o centroavante recebia em torno de 347 mil dólares por temporada.

Mesmo sem nunca ter entrado em campo pelo Napoli, foi negociado por empréstimo com o Mônaco e, em seguida, foi para o Benfica. Quando desembarcou em um dos maiores times de Portugal, passou a receber um salário anual de 695 mil dólares, quase o dobro do que era pago no Napoli. O destaque em Lisboa chama a atenção do Tottenham, que investe, contrata o brasileiro e paga um salário por volta de 720 mil dólares.

A "barreira do milhão" foi quebrada quando chegou ao Fulham. Deixou o Tottenham, teve rápida passagem pelo PSV, da Holanda, e voltou a representar uma equipe inglesa. No clube londrino, Carlos Vinícius chegou a receber, segundo o Capology, 2,78 milhões de dólares por temporada, na temporada 2022/23.

Em mais uma saída da Premier League, disputou o campeonato turco de 2023/24 pelo Galatasaray, antes de retornar ao Fulham mais uma vez. Nesse período, do segundo semestre de 2024 até hoje, perdeu espaço no clube, mas manteve os números da folha salarial, de 2,78 milhões de dólares, o que corresponde a quase R$ 15,5 milhões ao ano, ou aproximadamente R$ 1,3 milhão mensais.

Vale ressaltar que os valores são aproximados e, no caso das temporadas anteriores onde Carlos Vinícius disputou por diferentes clubes, o valor do salário não foi convertido para o real para evitar distorção dos valores, já que as cotações do dólar variaram ao longo dos anos.

No Grêmio, não há informação sobre o valor do seu salário e nem quanto tempo durará seu contrato. O jogador estava livre no mercado após deixar o Fulham em sua segunda passagem na equipe.

Carlos Vinícius teve passagem pelo PSV, da Holanda. (Foto: Divulgação/PSV)

Números e trajetória de Carlos Vinícius

Centroavante canhoto, Carlos Vinicius não faz um gol desde março de 2024, quando marcou pelo Galatasaray na vitória por 4 a 3 contra o Kasimpasa, pelo Campeonato Turco. Pelo clube, o brasileiro atuou em apenas 14 jogos e balançou as redes duas vezes na temporada 2023/24. No último ano, o jogador retornou de empréstimo ao Fulham, mas atuou apenas quatro vezes.

Antes desse último recorte de sua carreira, Carlos Vinicius viveu uma ascensão quase que contínua em sua trajetória. O jogador começou na Caldense, como meio-campista, e se tornou centroavante ainda no clube mineiro. Com destaque crescente, foi emprestado ao Real, de Portugal, e posteriormente vendido ao Napoli (onde nunca atuou).

Teve empréstimo para o Rio Ave, de Portugal, antes de chamar a atenção do Benfica. Na temporada 2019/20, marcou 24 gols e concedeu 10 assistências em 47 partidas pelos portugueses, mas perdeu espaço com Jorge Jesus no ano seguinte. Assim, foi emprestado ao Tottenham e depois ao PSV. Sem engrenar completamente, Carlos Vinicius enfim de transferiu ao Fulham em 2022, clube com o qual tinha vínculo até junho deste ano.

Contando toda a carreira, Carlos Vinicius tem 262 jogos, 87 gols e 22 assistências. Com essas credenciais, o atacante reforçará o Grêmio.