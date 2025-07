Desvalorizado? Veja evolução do preço de De la Cruz desde chegada ao Flamengo

A ausência de Nico de la Cruz entre os relacionados do Flamengo contra o Fluminense, no domingo (20), abriu uma nova crise interna no clube. O chefe do departamento médico, José Luiz Runco, criticou a contratação do uruguaio em um grupo de WhatsApp com dirigentes da política rubro-negra, afirmando que o jogador tem lesões crônicas em ambos os joelhos.



➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

continua após a publicidade

- Jogador comprado em outra gestão, sem a menor condição, pois apresenta uma lesão crônica e irreparável no joelho direito, e uma lesão também no joelho esquerdo... Estamos tentando fazer o possível para que ele possa participar, mas é muito complicado - escreveu Runco.

Desde que chegou ao Flamengo, em janeiro de 2024, De la Cruz disputou 61 partidas pelo Flamengo, sendo 54 como titular, com 3 gols e 6 assistências, além de títulos como a Copa do Brasil, Supercopa do Brasil e dois Campeonatos Cariocas.

continua após a publicidade

📈 Quanto vale De la Cruz no mercado?

O meia custou US$ 16 milhões (R$ 77,7 milhões na época) ao Flamengo, valor pago integralmente ao River Plate, além de cerca de R$ 24 milhões em luvas e comissões. O total da operação chegou a R$ 102 milhões.

Mesmo com os questionamentos e as lesões recentes, o valor de mercado do uruguaio subiu desde que chegou ao Flamengo, segundo o site Transfermarkt:

continua após a publicidade

Jan/2024 – € 14 milhões

– € 14 milhões Jun/2024 – € 16 milhões

– € 16 milhões Jan/2025 – € 18 milhões

– € 18 milhões Jun/2025 – € 18 milhões

Essa valorização pode ser explicada por dois fatores principais: convocações à seleção uruguaia, inclusive sendo titular na Copa América, e presença em uma liga mais competitiva e visada, como o Brasileirão.

A repercussão da declaração de Runco, no entanto, pode impactar negativamente o valor do atleta em futuras negociações, caso o diagnóstico médico afaste interessados.



Acompanhe o Lance! Biz para ficar por dentro das principais notícias sobre Negócios do Esporte.