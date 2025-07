Quanto o Vasco deixa de faturar com eliminação na Sul-Americana?

O Vasco empatou com o Independiente del Valle por 1 a 1 em São Januário, nesta terça-feira (22), e acabou eliminado da Copa Sul-Americana. A goleada de 4 a 0 sofrida no jogo de ida, no Equador, determinou a queda precoce do clube carioca nos playoffs – fase anterior às oitavas de final.



➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

continua após a publicidade

O impacto da eliminação vai além da decepção esportiva. Fora do mata-mata, o Vasco deixa de faturar, ao menos, US$ 600 mil (cerca de R$ 3,3 milhões) em premiação que seriam destinados aos classificados para as oitavas de final.

📊 Quanto o Vasco arrecadou na Sul-Americana:

💰 Fase de grupos: US$ 900 mil

✅ 2 vitórias na fase de grupos: US$ 230 mil (US$ 115 mil cada)

❌ Eliminação nos playoffs: US$ 500 mil

Total: US$ 1,63 milhão (R$ 9 milhões)

Para efeito de comparação, se chegasse às quartas de final, o clube teria garantido mais US$ 1,3 milhão (R$ 7,2 milhões) – isso sem considerar bilheteria, bônus e exposição.

continua após a publicidade

🎯 Queda precoce adia ambições maiores

A eliminação frustra os planos do Vasco de voltar a ter relevância internacional e de engordar o caixa em 2025. Em um momento de reestruturação, a continuidade na Sul-Americana seria estratégica para consolidar o projeto esportivo e impulsionar a geração de receitas.

Agora, o clube volta suas atenções para o Brasileirão, onde ainda luta por estabilidade e desempenho, e para a Copa do Brasil, na qual encara o CSA nas oitavas de final.

continua após a publicidade

Acompanhe o Lance! Biz para ficar por dentro das principais notícias sobre Negócios do Esporte.