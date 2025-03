Champions League: veja os clubes com maiores prêmios acumulados

​As oitavas de final da Champions League 2024/25 estão prestes a começar, e os clubes já acumularam premiações significativas até esta fase. A distribuição financeira da competição é baseada em vários critérios, incluindo desempenho na fase de liga, coeficiente histórico e bônus por vitórias e empates.​

💰Maiores premiações acumuladas até as oitavas:

Liverpool: €56,9 milhões​ Barcelona: €55,1 milhões Arsenal: €54,9 milhões​ Inter de Milão: €54,6 milhões​ Atlético de Madrid: €53,6 milhões​ Bayer Leverkusen: €51,8 milhões​ Lille: €51,6 milhões​ Aston Villa: €51,3 milhões Borussia Dortmund: €50 milhões Real Madrid: €49,7 milhões

​Nota: Os valores acima incluem a taxa igualitária paga a todos os times, os valores por vitórias na fase de liga, a classificação para as oitavas de final e os valores definidos com base no coeficiente histórico dos clubes no ranking da UEFA.​

Como funciona a divisão de dinheiro na Champions League 2024/25

A UEFA implementou um novo formato para a Champions League a partir da temporada 2024/25, aumentando o número de clubes participantes e, consequentemente, a premiação total. A distribuição financeira é composta por quatro pilares principais:​

Taxa de Participação: Cada um dos 36 clubes que participam da fase de liga recebe uma quantia fixa de €18,62 milhões. Desempenho na Fase de Liga: As equipes recebem €2,1 milhões por vitória e €700 mil por empate durante a fase de liga. Coeficiente de Desempenho: Um total de €600,6 milhões é distribuído com base no desempenho histórico dos clubes nas competições europeias nos últimos dez anos. O clube com o coeficiente mais baixo recebe uma parte, enquanto o de maior coeficiente recebe 32 partes desse montante. ​ Market Pool: Este montante é distribuído de acordo com o valor proporcional do mercado televisivo de cada país, variando conforme o desempenho dos clubes de cada associação nacional na competição.​

Além disso, há bônus adicionais por avanço nas fases eliminatórias:​

Oitavas de Final : €9,6 milhões​

: €9,6 milhões​ Quartas de Final : €10,6 milhões​

: €10,6 milhões​ Semifinais : €12,5 milhões

: €12,5 milhões Finalistas : €15,5 milhões​

: €15,5 milhões​ Campeão: Bônus adicional de €4,5 milhões​

Com esse modelo de distribuição, um clube pode acumular até €96,2 milhões apenas em premiações por desempenho desportivo, sem contar os valores do market pool.

Essas premiações reforçam a importância da performance consistente dos clubes na Champions League, não apenas pelo prestígio esportivo, mas também pelo significativo retorno financeiro que a competição proporciona.​

