Atletas bilionários: veja quem fez fortuna fora do esporte

O sucesso dentro do esporte pode render milhões aos atletas, mas alguns deles foram além e se tornaram bilionários investindo fora dos campos, quadras e ringues. Seja com marcas próprias, investimentos estratégicos ou empresas inovadoras, essas estrelas expandiram seus patrimônios e construíram verdadeiros impérios financeiros.



Mas afinal, quais atletas se tornaram bilionários além do esporte?



🏀 Michael Jordan – O rei dos negócios

A lenda da NBA Michael Jordan não apenas dominou as quadras, mas também se tornou um dos primeiros atletas bilionários da história. Além dos contratos milionários com a Nike, Gatorade e Hanes, ele faturou alto com sua participação acionária no Charlotte Hornets, vendendo sua parte da franquia por mais de US$ 3 bilhões.

⛳ Tiger Woods – Fortuna no golfe e nos negócios

O ícone do golfe Tiger Woods fez história dentro dos campos e fora deles. Com uma marca pessoal fortíssima, Woods construiu um império com patrocínios gigantes, como Nike, Rolex e TaylorMade, além de sua própria empresa de design de campos de golfe.

⚽ Cristiano Ronaldo – O astro do marketing

Cristiano Ronaldo é um dos atletas mais bem pagos do mundo, mas sua fortuna não vem apenas dos gramados. Dono da marca CR7, ele investe em hotéis, academias e perfumes, além de ser um dos maiores influenciadores do planeta, faturando milhões com publicidade nas redes sociais.

🎾 Serena Williams – Poder feminino nos investimentos

A estrela do tênis Serena Williams construiu um império fora das quadras. Com a Serena Ventures, sua empresa de investimentos, ela apostou em startups e marcas emergentes, acumulando um patrimônio bilionário ao longo dos anos.

🏀 LeBron James – De astro da NBA a magnata dos negócios

LeBron James não se contentou apenas em brilhar no basquete. O jogador do Los Angeles Lakers investiu em empresas como a Fenway Sports Group, dona do Liverpool, além de atuar na indústria do cinema e do entretenimento.

Com inteligência e visão de negócios, esses atletas provaram que o sucesso pode ir muito além do esporte, construindo impérios que garantem suas fortunas para além da aposentadoria. Quem será o próximo bilionário do esporte? 🏆💸