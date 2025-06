Valor de trio do PSG ultrapassa em mais de meio bilhão o elenco do Botafogo

PSG e Botafogo se enfrentam nesta quinta-feira (19) pela segunda rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes. Além de marcar o encontro entre o último campeão da Champions League e da Libertadores, a partida também destaca a disparidade financeira entre os clubes europeus e sul-americanos. Nessa ocasião, por exemplo, o trio ofensivo parisiense tem valor de mercado maior que meio bilhão de reais em relação elenco botafoguense.

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

Doué comemora segundo gol do PSG contra a Inter de Milão na final da Champions League (Foto: Marco Bertorello/AFP)

O ataque do PSG, que conta com Ousmané Dembelé, Desiré Doué e Khvicha Kvaratskhelia, tem o valor de 270 milhões de euros, ou R$ 1,7 bilhão, de acordo com o Transfermarkt. O elenco do Botafogo, por outro lado, é avaliado em 163 milhões de euros (cerca de R$ 1,03 bilhão), quase 90 milhões de euros a menos que o trio do clube francês.

Em relação ao plantel inteiro do PSG, a comparação fica mais desigual para o lado europeu. Juntos, os jogadores parisienses valem 1,06 bilhão de euros (aproximadamente R$ 6,7 bilhões), seis vezes mais que o elenco carioca.

continua após a publicidade

➡️PSG x Botafogo: onde assistir, horário e prováveis escalações

Valores dos elencos do Mundial de Clubes

Real Madrid (Espanha) - 1,33 bilhão de euros Manchester City (Inglaterra) - 1,31 bilhão de euros PSG (França) - 1,06 bilhão de euros Chelsea (Inglaterra) - 1,03 bilhão de euros Bayern de Munique (Alemanha) - 903,5 milhões de euros Inter de Milão (Itália) - 739,8 milhões de euros Juventus (Itália) - 631,7 milhões de euros Atlético de Madrid (Espanha) - 508,5 milhões de euros Borussia Dortmund (Alemanha) - 477, 9 milhões de euros Benfica (Portugal) - 363,5 milhões de euros Porto (Portugal) - 345,9 milhões de euros Palmeiras (Brasil) - 252,5 milhões de euros Flamengo (Brasil) - 221,3 milhões de euros Red Bull Salzburg (Áustria) - 175,5 milhões de euros Botafogo (Brasil) - 163,2 milhões de euros Al-Hilal (Arábia Saudita) - 154,3 milhões de euros River Plate (Argentina) - 114,2 milhões de euros Boca Juniors (Argentina) - 86,4 milhões de euros Fluminense (Brasil) - 82,6 milhões de euros Monterrey (México) - 71,5 milhões de euros Inter Miami (Estados Unidos) - 66,1 milhões de euros Pachuca (México) - 55,9 milhões de euros Seattle Sounders (Estados Unidos) - 51,7 milhões de euros Al-Ahly (Egito) - 47,9 milhões de euros Al-Ain FC (Emirados Árabes Unidos) - 46,4 milhões de euros Los Angeles FC (Estados Unidos) - 45,9 milhões de euros Mamelodi Sundowns (África do Sul) - 35,2 milhões de euros Espérance de Tunis (Tunísia) - 20,3 milhões de euros Urawa Reds (Japão) - 19,8 milhões de euros Wydad Casablanca (Marrocos) - 18,2 milhões de euros Ulsan Hyundai (Coréia do Sul) - 14,9 milhões de euros Auckland City (Australia) - 4,5 milhões de euros

➡️Premiação do Mundial de Clubes 2025: veja quanto seu time pode ganhar